〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.015％、6カ月物は0.040％＝財務省

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［ワシントン ２９日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.015％ 平均落札金利 0.005％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.015％ 落札価格 99.996167 最高利回り落札比率 37.83％ カバー（応札倍率） 4.17倍 （単位：ドル） 落札総額 24,000,327,500 応札総額 100,034,190,000 競争入札 23,307,137,500 非競争入札 443,190,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年10月02日 償還日 2015年01月02日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.040％ 平均落札金利 0.035％ 最低落札金利 0.015％ 利付き債券相当利回り 0.041％ 落札価格 99.979778 最高利回り落札比率 41.10％ カバー（応札倍率） 4.30倍 （単位：ドル） 落札総額 24,000,126,100 応札総額 103,306,476,100 競争入札 23,206,870,000 非競争入札 317,256,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年10月02日 償還日 2015年04月02日
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