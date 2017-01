UPDATE 2-米金融・債券市場＝薄商いのなか価格上昇、香港民主化デモで不透明感

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 29日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*05.50=3.1680% 前営業日終盤 98*09.00=3.2148% 10年債 米東部時間17時05分 99*03.00=2.4789% 前営業日終盤 98*21.50=2.5276% 5年債 米東部時間16時58分 99*30.75=1.7582% 前営業日終盤 99*25.00=1.7959% 2年債 米東部時間16時23分 99*27.25=0.5747% 前営業日終盤 99*27.00=0.5787% 29日の米金融・債券市場では、香港の民主派による抗議活動が世界的に株価の重し となったことで、国債価格が上昇した。 TD証券の金利ストラテジスト、ゲンナジー・ゴールドバーグ氏は「世界的に不透明 感が高まっている」と指摘。9月の米雇用統計発表を10月3日に控え薄商いとなるなか 、香港の抗議活動をめぐり不透明感が高まっていることが債券の買い材料となった。 終盤の取引で10年債 は13/32高、利回りは2.49%と、前週2 6日終盤の2.54%から低下。30年債 は25/32高、利回りは3.1 8%と、3.22%から低下した。 国債価格上昇の背景には、月末特有の買いのほか、前週26日に米債券運用会社パシ フィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー(PIMCO)のビル・グロス 最高投資責任者(CIO)の退職を受け売られたため、その反動もあったと見られる。 この日発表のの8月の個人所得・支出統計では、消費支出が前月比0.5%、所得が 0.3%、それぞれ増加。米経済が勢いを増していることが確認された。 米経済の勢いは加速し続けるとの観測から、5年債と30年債の利回り格差US5US30 =TWEBは140ベーシスポイント(bp)と、5年ぶりの水準に縮小した。 Tボンド先物12月限 は22/32高の138─10/32。 Tノート先物12月限 は10.5/32高の124─24.5/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 25.25 (+2.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (+1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (+0.75)