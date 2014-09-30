UPDATE 3-〔表〕きょうの投信設定（30日）＝27本、856億5004万円

(設定額を追加しました) ［東京 ３０日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ダイワ米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０９ 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０５０億円 設定額：１５億６７００万円 販売会社：大和証券 ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１４─０９ ＜愛称：ハイボンド１４０９＞ ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：２億２４３８万円 販売会社：大山日の丸証券、楽天証券、ＳＢＩ証券、長崎銀行 世界優先証券ファンド２０１４０９（ヘッジあり）＜愛称：ゆうせん君２０１４０９＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：１５０億円 設定額：２３億００３２万円 販売会社：三重銀行 世界優先証券ファンド２０１４０９（限定追加型）ヘッジあり ＜愛称：ゆうせん君（限定追加型）２０１４０９＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：３５０億円 設定額：１９億６８１５万円 販売会社：みなと銀行、中銀証券 高格付ニュージーランドドル債ファンド ２０１４─０９（早期償還条項付） ＜愛称：ニュージー・トライ ２０１４─０９＞ 日興アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：４７億６９６７万円 販売会社：愛媛銀行 、東北銀行 、栃木銀行 、八十二銀行 、宮崎 太陽銀行 ＵＳバンクローンファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０９ 日興アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：８億８１５５万円 販売会社：百十四銀行 、北陸銀行 先進国高利回り社債ファンド （為替ヘッジあり）２０１４─０９／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１４─０９ 国際投信投資顧問 設定上限額：各６００億円かつ合計で６００億円 設定額：為替ヘッジあり４２億７３７２万円／為替ヘッジなし４８億１１８３万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド （為替ヘッジあり）２０１４─０９／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１４─０９ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額： （為替ヘッジあり）２０１４─０９：５００億円 （為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１４─０９：２５０億円 かつ合計で５００億円 設定額：為替ヘッジあり２９１億２０６９万円／為替ヘッジなし２００億２０５６万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 ニッセイ日本外貨建て債券ファンド２０１４─０９ （為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） ＜愛称：ジャパン・インカム（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）＞ ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：各１００億円かつ合計で１００億円 設定額：為替ヘッジあり７億１４１３万円／為替ヘッジなし７億１４７４万円 販売会社：北洋銀行 優先リート・オープン 大和証券投資信託委託 設定上限額：５００億円 設定額：９億７２３１万円 販売会社：むさし証券、千葉興業銀行 ＪＰＸ日経インデックス４００・コアプラス 岡三アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：７億２６８３万円 販売会社：岡三証券、香川証券、寿証券、三縁証券 ＳＭＢＣ世界優先証券ファンド２０１４０９ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：５５０億円 設定額：１１８億９２０９万円 販売会社：三井住友銀行 野村ブル・ベア セレクト６ （米国株スーパーブル６）（米国株スーパーベア６） （米国国債４倍ブル６）（米国国債４倍ベア６） （円安ドル高トレンド６）（円高ドル安トレンド６） （円安ユーロ高トレンド６）（円高ユーロ安トレンド６） （円安豪ドル高トレンド６）（円高豪ドル安トレンド６） （マネー ポートフォリオ６） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０億円、マネーポートフォリオは１億円（いずれも自己設定） 設定額：合計６億９１００万円 米国株スーパーブル６／米国株スーパーベア６：各１億円 米国国債４倍ブル／６米国国債４倍ベア６：各１億５０００万円 円安ドル高トレンド６／円高ドル安トレンド６：各３０００万円 円安ユーロ高トレンド６／円高ユーロ安トレンド６：各３０００万円 円安豪ドル高トレンド６／円高豪ドル安トレンド６：各３０００万円 マネー ポートフォリオ６：１１００万円 販売会社：野村証券、安藤証券、池田泉州ＴＴ証券、ＳＢＩ証券、岡三証券 、岩井コスモ証 券、東海東京証券、ＳＭＢＣフレンド証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、野村信託銀行 ＤＣニッセイ国内株式インデックス ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：１００万円 設定額：１００万円 販売会社：日本生命保険