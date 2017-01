日本除くアジア太平洋企業Ｍ＆Ａ、1─9月は5526億ドルで過去最高に

[シンガポール/香港 30日 ロイター] - 日本を除くアジア太平洋企業が関わ るM&A(合併・買収)の総額は今年1─9月、公表ベースで前年同期比53.3%増の 5526億ドルに達し、1980年に統計を取り始めて以来、同期間としては過去最高と なった。トムソン・ロイターが速報データを公表した。 一方、中国企業による対外M&Aの総額は3年ぶりに減少。国内経済の減速や習近平 政権の汚職撲滅運動により、国有企業が慎重姿勢に転じた。 トムソン・ロイター/フリーマン・コンサルティングの推計によると、案件完了に伴 うM&Aアドバイザリー手数料の総額は15億ドルに達し、前年同期比25.4%増とな った。 金融アドバイザーとして携わったM&Aの規模を金額ベースでみると、ゴールドマン ・サックス が最も大きかった。モルガン・スタンレー は首位から3位に転落 したほか、中国中信(CITIC)が2位につけた。 また、手数料収入総額でもゴールドマンは首位となり、マッコーリー・グループ<MQG .AX>、シティグループ が続いた。 Financial adviser Value incl Rank Mkt No. share debt $mln Goldman Sachs & Co 82,398.4 1 14.9 66 CITIC 70,858.9 2 12.8 20 Morgan Stanley 60,860.4 3 11.0 45 Somerley Ltd 54,180.9 4 9.8 24 Bank of America Merrill Lynch 51,394.4 5 9.3 29 Citigroup 48,784.5 6 8.8 67 UBS 47,048.3 7 8.5 39 Deutsche Bank 45,975.9 8 8.3 33 China Securities Co Ltd 45,764.7 9 8.3 20 JP Morgan 28,773.0 10 5.2 50