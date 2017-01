アジア通貨動向（30日）＝インドネシアルピアは8カ月ぶり安値

[シンガポール 30日 ロイター] - 30日のアジア通貨市場では、インドネシ アルピアが8カ月ぶりの安値を付けた。月間ベースでのアジア通貨の下げを主導する見通 し。 インドネシアルピア は一時、2月上旬以来の安値である1米ドル=1万22 30ルピアを付けた。米ドルは9月に入って対ルピアで約4%上昇しており、ルピアは今 月アジア通貨で最もパフォーマンスが悪くなっている。 大半のアジア通貨は月間ベースで下落する見通し。米連邦準備理事会(FRB)の利 上げ開始後に、利上げペースが予想よりも速くなるとの懸念から、アジア通貨は圧迫され てきた。 インドネシア議会は26日、州知事や市長の直接選挙を廃止する法案を可決。政治的 な不透明感も、引き続きルピアの売り材料となった。 *0453GMT(日本時間午後1時53分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.30 109.50 +0.18 Sing dlr 1.2728 1.2749 +0.16 Taiwan dlr 30.451 30.502 +0.17 Korean won 1052.00 1053.80 +0.17 Baht 32.35 32.38 +0.09 Peso 44.83 45.00 +0.37 Rupiah 12160.00 12165.00 +0.04 Rupee 61.65 61.51 -0.23 Ringgit 3.2660 3.2800 +0.43 Yuan 6.1457 6.1501 +0.07 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.30 105.28 -3.68 Sing dlr 1.2728 1.2632 -0.75 Taiwan dlr 30.451 29.950 -1.65 Korean won 1052.00 1055.40 +0.32 Baht 32.35 32.86 +1.58 Peso 44.83 44.40 -0.97 Rupiah 12160.00 12160.00 +0.00 Rupee 61.65 61.80 +0.25 Ringgit 3.2660 3.2755 +0.29 Yuan 6.1457 6.0539 -1.49