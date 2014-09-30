再送-1日の国内・海外経済指標と行事予定

(再送します) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ が東証１部に 新規上場 フィード・ワンホールディングス が東証１部に 新規上場 東京ＴＹフィナンシャルグループ が東証１部に 市場変更 ＣＥホールディングス が東証１部に マザーズから 市場変更 インターアクション が東証２部に マザーズから 東証１部指定 乾汽船 東証２部から 東証１部指定 薬王堂 東証２部から Wednesday, 01 October, 2014 0850 ９月調査日銀短観（予測中央値：大企業製造業+10 同非製造業+17） 1000 参議院本会議 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 １０年物価連動国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） 1400 衆議院本会議 1400 ９月新車販売（自販連・全軽自協） 1500 ９月対民間収支（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Tuesday, 30 September, 2014 0530 インド：政策金利発表 0600 独：8月小売売上高（連邦統計庁） 0755 独：9月雇用統計（連邦雇用庁） 0830 英：第2・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） 0830 英：第2・四半期経常収支（国立統計局） 0900 ユーロ圏：9月消費者物価指数速報値（統計局） 0900 ユーロ圏：8月失業率（統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：7月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 1345 米：9月シカゴ地区購買部協会景気指数 1400 米：9月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 1445 米：パウエルＦＲＢ理事がパネルディスカッションに参加（ワシントン） "Government Debt Management at the Zero Lower Bound" 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 Wednesday, 01 October, 2014 Time Unknown 米：9月自動車販売 All Day 中国：国慶節 休場 All Day 香港：国慶節 休場 0100 中国：9月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0130 豪：8月小売売上高（連邦統計局） 0800 ユーロ圏：9月製造業ＰＭＩ改定値 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1215 米：9月全米雇用報告（ＡＤＰ） 1345 米：9月製造業ＰＭＩ改定値 1400 米：9月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 1400 米：8月建設支出（商務省）