米金融・債券市場＝価格下落、週末の雇用統計にらみレンジ取引

[ニューヨーク 30日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時12分 98*13.50=3.2074% 前営業日終盤 99*05.50=3.1680% 10年債 米東部時間16時06分 98*28.50=2.5024% 前営業日終盤 99*03.00=2.4789% 5年債 米東部時間16時06分 99*28.75=1.7713% 前営業日終盤 99*30.75=1.7582% 2年債 米東部時間16時04分 99*26.75=0.5828% 前営業日終盤 99*27.25=0.5747% 30日の米金融・債券市場では、国債価格が下落した。月末に伴い買いが入る一方で 、軟調地合いに押された。ただ雇用統計の発表を週末に控え、全般的には最近の取引レン ジの範囲内で推移した。 Tボンド先物12月限 は13/32安の137─29/32。 Tノート先物12月限 は4/32安の124─20.50/32。 <ドルスワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 25.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.00 (unch)