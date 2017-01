UPDATE 2-米金融・債券市場＝価格下落、週末の雇用統計にらみレンジ取引

(レートを更新しました) [ニューヨーク 30日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*16.50=3.2024% 前営業日終盤 99*05.50=3.1680% 10年債 米東部時間17時05分 98*30.50=2.4951% 前営業日終盤 99*03.00=2.4789% 5年債 米東部時間17時05分 99*30.00=1.7631% 前営業日終盤 99*30.75=1.7582% 2年債 米東部時間17時05分 99*27.25=0.5748% 前営業日終盤 99*27.25=0.5747% 30日の米金融・債券市場では、国債価格が下落した。月末に伴い買いが入る一方で 、軟調地合いに押された。ただ雇用統計の発表を週末に控え、全般的には最近の取引レン ジの範囲内で推移した。 3日の雇用統計に加え、2日の欧州中央銀行(ECB)理事会も注目されている。 ビル・グロス氏が前週末、米パシフィック・インベストメント・マネジメント(PI MCO)を退職したことによる国債相場の影響については「様々な憶測が飛び交っている が、具体的にこの日の相場にどう影響したは定かでない」(CRTキャピタルのイアン・ リンゲン氏)という。 終盤の取引で10年債 は4/32安、利回りは2.50%と前週末の2 .49%から上昇した。 米連邦準備理事会(FRB)が30日実施したリバースレポでは、過去最大となる4 070億ドルの需要を集めた。銀行やマネーファンドによる四半期末の持ち高調整が背景 で、応札額はオペの上限である3000億ドルを初めて上回ったほか、これまで0.05 %だった金利も初めてゼロとなった。 Tボンド先物12月限 は13/32安の137─29/32。 Tノート先物12月限 は4/32安の124─20.50/32。 <ドルスワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 25.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.00 (unch)