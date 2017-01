ロイター（米）国際分散投資戦略9月調査＝株式比率、金融危機以降で最低に

[30日 ロイター] - ロイターが米国の機関投資家を対象に実施した9月の国際分散投資戦略調査 では、株式の推奨保有比率が金融危機以降で最低の水準に低下、キャッシュの比率が上昇した。 株式全体の推奨保有比率は55.9%で、前月の56.1%から低下。キャッシュの比率は5.0%で 6年ぶりの高水準だった。 S&P総合500種指数が8月下旬に初めて2000ポイント台に乗せたことを受けて、利益確定の売 りが出たとの見方が出ている。ただ、ロイター調査では今後も米国株の上昇が続くとの予想が少なくない。 ユーロ圏債券の推奨保有比率は、欧州中央銀行(ECB)の国債買い入れへの期待で、6月以降上昇が 続いている。 調査は9月15―30日に米国の機関投資家12社を対象に行った。 調査の詳細は以下の通り。 <アセット・アロケーション>[%] Equity Bonds Cash Prop Alt Sep'14 55.9 34.2 5.0 1.5 3.4 Aug 56.1 34.1 4.9 1.5 3.4 July 56.1 34.1 4.9 1.5 3.4 June 56.2 34.1 4.7 1.5 3.5 May 56.5 34.6 4.0 1.5 3.5 Apr 56.3 34.8 4.0 1.4 3.5 Mar 56.0 35.3 4.1 1.3 3.3 Feb 56.2 35.5 3.7 1.3 3.3 Jan'14 56.4 35.2 3.8 1.2 3.3 Dec 56.3 35.2 4.1 1.2 3.2 Nov 56.4 35.1 3.8 1.3 3.6 Oct 55.9 35.6 3.8 1.2 3.5 Sept 56.1 35.5 3.5 1.3 3.6 <グローバル・エクイティ・ファンド・アロケーション>[%] US/ EURO EMG. JAPAN ASIA LAT AFR & CAN UK ZONE EURP EX-JP AM MDEST OTHERS Sep'14 70.0 4.0 13.0 3.0 3.8 2.9 1.6 0.9 0.9 Aug 69.7 4.0 13.3 2.9 3.9 2.8 1.6 0.9 0.9 July 69.6 4.0 13.3 3.1 3.7 2.9 1.5 0.9 1.0 June 67.5 4.0 13.9 3.2 4.3 3.7 1.6 0.8 1.1 May 66.0 3.7 15.3 2.8 4.6 4.0 1.5 0.7 1.4 Apr 66.2 3.8 15.4 2.7 4.7 4.1 1.5 0.7 1.0 Mar 67.2 3.8 14.7 2.6 4.6 4.0 1.5 0.7 0.9 Feb 66.8 3.8 15.2 2.5 4.6 3.9 1.5 0.7 0.9 Jan'14 66.3 4.0 14.6 2.6 4.9 4.1 1.5 0.7 1.3 Dec 66.8 3.4 14.3 3.4 4.9 4.0 1.5 0.7 1.1 Nov 67.4 4.1 13.9 2.6 4.8 4.1 1.5 0.7 1.0 Oct 67.4 4.1 14.2 2.1 4.9 4.2 1.5 0.7 1.0 Sept 66.5 4.8 13.3 2.2 5.7 4.2 1.3 0.6 1.4 <グローバル・ボンド・ファンド・アロケーション>[%] US/ EURO EMG. ASIA LAT AFR & CAN UK ZONE EURP JAPAN EX-JP AM MDEST OTHERS Sep'14 71.4 2.8 12.2 4.2 3.8 2.8 1.8 0.9 0.1 Aug 71.4 2.8 10.9 4.2 3.7 2.9 1.8 0.9 1.5 July 71.9 2.8 10.6 4.2 3.3 3.0 1.9 0.9 1.5 June 71.6 2.9 10.5 4.2 3.2 3.0 2.0 0.9 1.7 May 66.8 3.3 13.1 3.7 6.6 2.6 1.7 0.8 1.5 Apr 67.0 3.3 13.1 3.5 6.6 2.6 1.8 0.8 1.5 Mar 66.4 4.1 13.2 3.0 7.0 2.2 1.9 0.8 1.5 Feb 66.5 4.1 13.2 3.0 7.0 2.2 1.9 0.8 1.5 Jan'14 66.8 4.1 13.2 3.0 7.0 2.2 1.8 0.8 1.3 Dec 66.4 4.1 13.3 3.0 7.0 2.2 1.8 0.8 1.5 Nov 64.8 4.4 13.4 3.1 7.0 3.0 1.8 0.7 1.5 Oct 66.6 4.1 12.7 3.5 7.0 2.2 1.8 0.8 1.4 Sept 65.9 4.7 13.5 3.2 7.4 1.7 1.6 0.7 1.4 <債券ポートフォリオの内訳>[%] Govt. Inv High Other Sec Grade Yield Credit Sep'14 41.3 33.4 11.0 14.3 Aug 41.4 33.1 11.2 14.3 July 40.6 33.9 11.2 14.4 June 40.4 34.0 11.2 14.4 May 43.3 32.5 11.1 13.1 Apr 42.8 32.2 12.3 12.8 March 45.3 31.0 10.7 13.0 Feb 45.1 30.9 10.9 13.1 Jan'14 44.8 31.0 11.1 13.1 Dec 44.6 31.3 11.0 13.1 Nov 44.5 30.3 11.2 14.1 Oct 44.4 30.5 11.5 13.6 Sept 47.5 28.4 11.1 13.0 <各資産の投資ウエート> [最もアンダーウエート=マイナス3、中立=0、最もオーバーウエート=プラス3] Equity Bonds Cash Prop Alt Sep'14 1.7 -1.7 0.0 0.4 0.2 Aug 1.7 -1.7 0.0 0.4 0.2 July 1.7 -1.7 0.0 0.4 0.2 June 1.7 -1.7 -0.1 0.3 0.4 May 1.2 -1.3 -0.1 0.3 0.4 Apr 1.2 -1.3 -0.1 0.1 0.4 Mar 1.3 -1.2 -0.1 0.0 0.4 Feb 1.3 -1.2 -0.2 0.0 0.4 Jan'14 1.3 -1.2 -0.2 0.0 0.4 Dec 1.3 -1.2 -0.2 0.0 0.3 Nov 1.3 -1.2 -0.2 0.0 0.4 Oct 1.3 -1.1 -0.2 0.0 0.4 Sept 1.1 -1.1 -0.3 0.0 0.6