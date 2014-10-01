UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（1日）＝5本、110億8406万円

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(設定額を追加しました) ［東京 １日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販 売会社】 グローバルＣｏＣｏ債ファンド ・ヘッジなしコース／円ヘッジコース ・先進国高金利通貨コース／新興国高金利通貨コース 日興アセットマネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：合計１０９億３４０６万円 ・ヘッジなし１３億４２０８万円／円ヘッジ１０億８４１１万円 ・先進国高金利通貨３１億２０３６万円／新興国高金利通貨５３億８７５０万円 販売会社：東海東京証券、ワイエム証券 日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド 日興アセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：１億５０００万円 販売会社：丸八証券 、マネックス証券、日興アセットマネジメント
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