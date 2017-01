9月ロイター国際分散投資戦略まとめ＝株式投資スタンスで違い、日米は慎重

[ロンドン 30日 ロイター] - ロイターが米国、日本、欧州(大陸欧州)、英 国の機関投資家を対象に行った9月の国際分散投資調査では、欧州および英国の投資家が 株式に対し強気の姿勢を維持する一方、米国と日本の投資家はリスクの高まりを懸念して いることが明らかになった。 調査は9月15━26日の間に4カ国・地域の機関投資家49社を対象に実施した。 各調査に基づくアセット別推奨保有比率は、株式が50.7%で8月と変わらず。し かし、国・地域でスタンスの違いが鮮明となった。欧州投資家が株式比率を上げる一方、 米、日本の投資家は世界経済成長をめぐるリスクへの懸念を強め、比率を下げた。 先行きに対する慎重な見方から、債券の保有比率が8月の35.9%から9月は36 .2%に上昇し、3月以来の高水準となった。 キャッシュの比率は5.7%と、8月の6%から低下。英投資家が比率を大きく下げ た。 不動産も2.2%から1.8%に低下。ヘッジファンドやプライベートエクイティな どのオルタナティブ(代替投資)は5.1%から5.6%に上昇した。 国・地域別では、英国の投資家が、キャッシュの比率を8%から6.6%に下げたも のの、株式の比率はほぼ変わらず。米国の投資家は、株式の比率を金融危機以降で最低と なる55.9%に下げた。日本の投資家も株式の比率を42.6%に下げ、今年4月以来 5カ月ぶりの低水準となった。 調査が実施された期間は、株式相場 が7、8月に記録した最高値か ら押し戻される局面だった。米S&P総合500種指数 は期間中に最高値を更新し たものの、その後は下落。新興国株 は、ドル高や中国景気減速懸念、ウクライ ナをめぐるロシアと米欧の対立を背景に、調査最終日に3カ月半ぶり安値を付けた。 回答した投資家のうち、楽観的な投資家は米国や英国で景気回復の勢いが増している と指摘。 UBSグローバル・アセット・マネジメントのストラテジスト、ボリス・ウィレムス 氏は「まず株式は、特に米国株以外に割安感がある。第2に、金融政策は将来的には国に よって差が出てくるが、現時点では引き続き総じて緩和的だ。第3に(先進国経済は)米 国を中心に拡大が続いている」と述べた。 しかし、他の投資家は、米金融政策の不確実性、ウクライナをめぐる地政学リスク、 大陸欧州の弱い成長、中国経済に対する懸念を挙げる。 スタンダード・ライフ・インベストメンツのファンドマネジャー、バンボス・ハンビ 氏は「中央銀行は市場の現在の予想よりも早めかつ速いペースで利上げしようとする可能 性がある。2番目の顕著なリスクは、新興国株が米金融引き締めや、ロシアや中東の地政 学リスクに対し脆弱であることだ」と指摘した。 各調査の集計の内訳は以下の通り。 <アセット・アロケーション> [%] Equity Bonds Cash Prop Alt Sep 50.7 36.2 5.7 1.8 5.6 Aug 50.7 35.9 6.0 2.2 5.1 July 52.5 35.2 5.6 2.0 4.8 June 51.0 35.6 5.7 2.1 5.6 May 50.8 35.9 5.7 2.0 5.6 Apr 51.0 35.6 6.0 1.8 5.7 Mar 50.2 36.3 6.6 1.9 5.1 Feb 51.1 35.5 6.2 1.9 5.3 Jan'14 51.2 36.0 6.1 1.7 5.0 Dec 50.9 35.8 6.3 1.9 5.2 Nov 51.1 36.3 5.8 1.8 5.1 Oct 50.5 36.7 5.8 1.6 5.5 Sept 50.7 36.6 5.9 1.6 5.2 <グローバル・エクイティ・ファンド・アロケーション> [%] US/ EURO EMG. ASIA LAT AFR & CAN UK ZONE EURP JAPAN EX-JP AM MDEST OTHERS Sep 41.3 10.9 17.5 2.2 16.6 6.6 1.9 0.7 2.3 Aug 42.8 10.2 18.1 1.9 15.5 6.4 1.9 0.6 2.6 July 41.0 12.4 18.9 2.2 14.6 6.9 1.7 0.6 1.7 June 42.1 11.9 17.8 2.4 14.7 6.6 1.8 0.5 2.1 May 41.5 11.5 18.4 2.2 14.8 7.0 1.5 0.6 2.7 Apr 42.5 12.1 18.3 1.8 14.9 6.3 1.3 0.6 2.5 Mar 42.3 10.8 19.0 2.0 14.7 6.7 1.4 0.6 2.7 Feb 42.4 10.5 18.9 1.8 14.9 6.0 1.3 0.7 3.5 Jan'14 40.9 10.7 18.6 2.4 15.0 6.8 1.4 0.7 3.6 Dec 40.9 11.1 17.7 2.3 15.2 6.8 1.5 0.7 3.7 Nov 41.7 11.3 17.5 2.0 14.6 7.0 1.4 0.8 3.7 Oct 42.2 10.7 17.7 2.0 14.0 7.2 1.8 0.8 3.7 Sept 41.7 11.3 17.3 1.6 14.8 7.4 1.7 0.7 3.6 <グローバル・ボンド・ファンド・アロケーション> [%] US/ EURO EMG. ASIA LAT AFR & CAN UK ZONE EURP JAPAN EX-JP AM MDEST OTHERS Sep 36.1 13.9 28.9 2.3 10.7 2.4 1.1 0.5 4.1 Aug 38.1 11.5 29.2 2.3 9.7 3.2 1.8 0.5 3.7 July 36.1 13.9 28.3 2.2 10.8 2.9 1.7 0.5 3.6 June 35.5 14.4 29.6 2.2 11.0 2.3 1.9 0.7 2.5 May 35.1 13.4 30.0 2.2 12.7 2.4 1.6 0.6 2.3 Apr 34.6 13.4 30.6 2.0 12.7 2.4 1.6 0.6 2.3 Mar 35.8 13.7 29.0 1.5 11.9 2.4 1.5 0.5 3.8 Feb 34.3 16.1 30.4 1.5 12.0 2.5 1.5 0.4 1.3 Jan'14 35.6 13.9 29.3 1.4 12.2 2.5 1.5 0.5 3.1 Dec 35.3 14.5 29.8 1.6 12.5 2.7 1.6 0.5 1.5 Nov 34.7 14.4 29.1 1.6 12.3 3.0 1.9 0.5 2.5 Oct 35.6 15.2 28.3 1.4 11.6 3.0 1.9 0.6 2.5 Sept 37.5 15.3 27.4 1.4 11.9 3.0 1.2 0.5 2.1 <債券ポートフォリオの内訳> [%] Govt. Inv High Other Sec Grade Yield Credit Sep 51.9 26.5 11.9 9.6 Aug 51.7 26.7 10.6 11.1 July 49.7 30.1 11.8 8.4 June 50.2 27.8 11.7 10.2 May 49.8 27.7 12.3 10.3 Apr 49.6 28.8 13.0 8.8 Mar 49.8 28.6 13.4 8.3 Feb 50.8 28.6 12.8 7.8 Jan'14 50.0 28.5 13.6 7.9 Dec 50.8 28.4 13.3 7.6 Nov 50.0 28.6 12.9 8.5 Oct 49.0 29.9 13.3 7.9 Sept 49.9 29.9 12.9 7.4 <各資産の投資ウエート> [アンダーウエート=マイナス3、中立=0、オーバーウエート=プラス3] Equity Bonds Cash Prop Alt Sep 1.1 -0.9 0.0 0.1 0.1 Aug 1.1 -0.9 0.0 0.2 0.1 July 1.1 -1.0 -0.1 0.2 0.1 June 1.2 -1.0 -0.1 0.2 0.1 May 1.0 -0.9 0.0 0.3 0.1 Apr 0.9 -0.8 0.1 0.1 0.2 Mar 0.9 -0.8 0.1 0.1 0.2 Feb 1.2 -1.0 0.1 -0.1 0.1 Jan'14 1.2 -0.9 0.0 -0.2 0.2 Dec 1.1 -0.9 -0.1 -0.3 0.2 Nov 1.1 -0.7 -0.1 -0.2 0.2 Oct 1.0 -0.6 -0.1 -0.2 0.1 Sept 0.9 -0.8 -0.1 0.1 0.3