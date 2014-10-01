ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Wednesday, 01 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 米：9月自動車販売 All Day 中国：国慶節 - 休場 All Day 香港：国慶節 - 休場 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0850 日本：９月調査日銀短観 1000 中国：9月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 豪：8月小売売上高（連邦統計局） 1030 日本：１０年物価連動国債（１０月債)の発行予定額等 1400 自販連・全軽自協 新車販売９月分

1500 日本：９月対民間収支 1700 ユーロ圏：9月製造業ＰＭＩ改定値 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2115 米：9月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2245 米：9月製造業ＰＭＩ改定値 2300 米：9月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：8月建設支出（商務省） Thursday, 02 October, 2014---------------------------------------------- All Day 中国：国慶節 - 休場 All Day 香港：重陽節 - 休場 All Day インド： - 休場 0850 日本：９月マネタリーベース（日銀） 0850 日本：９月調査日銀短観・業種別計数と企業物価見通し 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告期間ベース) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 豪：8月貿易収支（連邦統計局） 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1330 日本：１０─１２月期鋼材需要見通し（経済産業省） 1500 日本：９月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） 1500 日本：セブン＆アイホールディングス ３―８月期決算 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1800 ユーロ圏：8月生産者物価指数（統計局） 2030 米：9月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） （ナポリ） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見（ナポリ） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：8月製造業新規受注（商務省） 2300 米：8月米耐久財受注改定値（商務省） Friday, 03 October, 2014---------------------------------------------- All Day インド： - 休場 Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 中国：国慶節 - 休場 All Day 韓国：建国記念日 - 休場 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 0100 米：ダドリーＮＹ連銀総裁が講演 0200 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が会合であいさつ（アトランタ） 0900 米：セントルイス地区連銀のブラード総裁が同地区連銀主催のイベントに参加（米ミシシッピー州テューペロ） - "A Conversation with St. Louis Fed President James Bullard" on the U.S. economy and monetary policy 1000 中国：9月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1700 ユーロ圏：9月総合ＰＭＩ改定値 1700 ユーロ圏：9月サービスＰＭＩ改定値 1800 ユーロ圏：8月小売売上高（統計局） 2130 米：9月雇用統計（労働省） 2130 米：8月貿易収支（商務省） 2245 米：9月サービスＰＭＩ改定値（マークイット） 2245 米：9月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） 2300 米：9月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Sunday, 05 October, 2014---------------------------------------------- All Day 豪：夏時間に移行 Monday, 06 October, 2014---------------------------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目 All Day 中国：国慶節 - 休場 All Day マレーシア：ハリ・ラヤ・ハジ - 休場 All Day シンガポール：ハリ・ラヤ・ハジ - 休場 All Day インド： - 休場 1500 独：8月鉱工業受注（経済技術省） Tuesday, 07 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目 All Day 中国：国慶節 - 休場 All Day 米：ワールド・ビジネス・フォーラム（ニューヨーク、８日まで） - バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0930 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 1230 豪：中銀理事会（金利発表） 1300 インドネシア：中銀金融政策決定会合 1500 独：8月鉱工業生産（経済技術省） 1730 英：8月鉱工業生産（国立統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 ＩＭＦ、世界経済見通しで会見（ワシントン） 2300 米：8月求人労働移動調査（労働省） Wednesday, 08 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （９日まで） 0200 米：財務省3年債入札 0330 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 - "Clarifying the Objectives of Monetary Policy" 0400 米：8月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 0400 米：ダドリーＮＹ連銀総裁が講演 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(９月中:指定報告機関ベース) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：１０年物価連動国債の入札発行 1030 日本：３０年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1045 中国：8月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：１０年物価連動国債の入札結果 1400 日本：9月景気ウォッチャー調査（内閣府） 1400 日本：１０月日銀金融経済月報 1515 日本：１０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済について講演（ウィスコンシン州プリモス） 2200 ＩＭＦ、国際金融安定性報告書について会見（ワシントン） Thursday, 09 October, 2014---------------------------------------------- All Day 韓国：ハングルの日 - 休場 0200 米：財務省10年債入札 0300 米：9月16─17日のＦＯＭＣ議事要旨発表 0850 日本：8月機械受注（内閣府） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告期間ベース) 0930 豪：9月雇用統計（連邦統計局） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1500 日本：9月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 1500 独：8月貿易収支（連邦統計庁） 1545 仏：8月貿易収支（税関） 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2245 米：ブラード米セントルイス地区連銀総裁があいさつ（ミズーリ州セントルイス） 2300 米：7月卸売在庫（商務省） Friday, 10 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 中国：9月人民元建て新規融資（中国人民銀行） 、マネーサプライＭ２、外貨準備（中国人民銀行） - １０─１５日の間に発表予定 All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ワシントン） All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン） All Day 台湾：国慶節 - 休場 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省30年債入札 0215 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演 - "Prospects for Growth and and Labor Markets" 0230 米：フィッシャーＦＲＢ副議長・ラガルドＩＭＦ専務理事、ＩＭＦ・世銀総会関連イベントに参加 - イベント名"Flagship: CNN Debate on the Global Economy" 0440 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 0850 日本：8月第３次産業活動指数（経済産業省） 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（９月３、４日分） 0850 日本：９月貸出・預金動向（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：５年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給結果 1400 日本：9月消費動向調査(内閣府） 1545 仏：8月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 1730 英：８月貿易収支（国立統計局） 2130 米：9月輸出入物価（労働省） 2200 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - "Monetary Policy and Communications" Saturday, 11 October, 2014---------------------------------------------- All Day 国際通貨金融委員会（ＩＭＦＣ）（ワシントン） All Day 世銀・ＩＭＦ合同開発委員会（ワシントン） 0200 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 0300 米：9月財政収支（財務省） 0400 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演 - "Rethinking the Unthinkable: Bankruptcy for Large Financial Institutions" 2330 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 - China RMB Internationalization Monday, 13 October, 2014---------------------------------------------- All Day 米：コロンブスデー - 債券市場は休場 1100 中国：9月貿易統計（税関当局） Tuesday, 14 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 中国：9月対中国海外直接投資（商務省） - １４━１９日に発表予定 0130 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演 1500 日本：9月投信概況 1545 仏：9月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 1800 ユーロ圏：8月鉱工業生産（統計局） 1800 独：10月景気期待指数（ＺＥＷ） 2030 米：9月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 15 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 韓国：中銀理事会 1030 中国：9月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 1330 日本：8月鉱工業生産確報（経産省） 1500 独：9月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 1730 英：6─8月ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米：10月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：9月卸売物価指数（労働省） 2130 米：9月小売売上高（商務省） 2300 米：8月企業在庫（商務省） Thursday, 16 October, 2014---------------------------------------------- 0300 米：地区連銀経済報告 1500 日本：リクルートホールディングス 上場記者会見 1800 ユーロ圏：9月消費者物価指数改定値（統計局） 1800 ユーロ圏：8月貿易収支（統計局） 2100 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ペンシルベニア州アレンタウン） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2200 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が会合であいさつ（ニュージャージー州ニューブランズウィック） 2215 米：９月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2300 米：10月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 2300 米：10月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） 2300 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 - "Clarifying the Objectives of Monetary Policy" Friday, 17 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省インフレ指数連動30年債入札条件 0115 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が会合であいさつ（ミズーリ州カンザスシティ）

0200 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が会合に参加 0500 米：8月対米証券投資（財務省） 0830 日本：10月ロイター短観 1535 日本 黒田日銀総裁が全国信用組合大会であいさつ 2130 米：9月住宅着工件数（商務省） 2130 米：イエレンＦＲＢ議長がボストン地区連銀主催の会合で講演 - 会合名"Inequality of Economic Opportunity in the United States" 2130 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が会合であいさつ（ボストン） 2255 米：10月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Saturday, 18 October, 2014---------------------------------------------- 2130 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が会合で講演（ボストン） - 会合名"Inequality of Economic Opportunity in the United States" Monday, 20 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：新大統領就任 0700 日本：10月ロイター企業調査 1400 日本：8月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） Tuesday, 21 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2300 米：9月中古住宅販売（全米リアルター協会）