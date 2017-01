アジア通貨動向（1日）＝ウォンが6カ月ぶり安値、弱い指標で利下げ観測

[シンガポール 1日 ロイター] - 1日のアジア通貨市場では、韓国ウォンKRW= KFTCが対ドルで6カ月ぶり安値を付けた。弱い経済指標を受けて韓国中央銀行が10月 15日の会合で利下げを決定するとの観測が強まっている。 朝方発表された9月の韓国消費者物価指数(CPI)上昇率は7カ月ぶりの低い伸び 。製造業購買担当者景気指数(PMI)は、輸出受注の減少を背景に節目の50を下回っ た。韓国中銀が利下げするとの見方が広がり、ウォンは1ドル=1064.5ウォンまで 下落し、3月下旬以来のウォン安水準を付けた。0542GMT(日本時間午後2時42 分)時点で前日比0.8%ドル高/ウォン安の1ドル=1063.2ウォン。 その他のアジア新興国通貨は横ばいないし小幅下落。フィリピンペソ が0 .2%下落、タイバーツ とインドネシアルピア は0.1%下落してい る。 ルピアは、8月の貿易収支が予想外の赤字となったことを受けて1ドル=1万218 0ルピア付近から1万2200ルピアに下落した。0542GMT時点では1万2195 ルピアに持ち直している。 *0542GMT(日本時間午後2時42分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.86 109.60 -0.24 Sing dlr 1.2757 1.2760 +0.02 Taiwan dlr 30.477 30.436 -0.13 Korean won 1063.20 1055.20 -0.75 Baht 32.45 32.42 -0.08 Peso 44.96 44.88 -0.19 Rupiah 12195.00 12180.00 -0.12 Rupee 61.80 61.77 -0.05 Ringgit 3.2815 3.2805 -0.03 Yuan 6.1395 6.1395 +0.00 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.86 105.28 -4.17 Sing dlr 1.2757 1.2632 -0.98 Taiwan dlr 30.477 29.950 -1.73 Korean won 1063.20 1055.40 -0.73 Baht 32.45 32.86 +1.28 Peso 44.96 44.40 -1.26 Rupiah 12195.00 12160.00 -0.29 Rupee 61.80 61.80 -0.00 Ringgit 3.2815 3.2755 -0.18 Yuan 6.1395 6.0539 -1.39