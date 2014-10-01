新規上場企業の横顔：エラン（11月7日マザーズ上場）

［東京 １日 ロイター］ - １１月７日にマザーズ上場予定の「エラン」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 長野県松本市出川町 ≪事業内容≫ 「手ぶらで入院・入所、手ぶらで退院・退所」が可能となる衣類・タオ ル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービスの運営 ≪代表者≫ 代表取締役社長 桜井 英治 ≪資本金≫ 3000万円 ≪発行済み株式数≫ 300万株（2014年10月1日現在） ≪従業員数≫ 114名（2014年8月31日現在） ≪業績≫ 2013年12月期 2012年12月期 売上高（千円） 6,024,780 4,601,430 経常利益（千円） 401,000 309,227 当期利益（千円） 247,794 184,685 １株当たり利益（円） 82.60 61.56 １株当たり純資産額（円） 270.10 190.39 配当（円） 400.00 360.00 注）2012年8月17日付けで、1株を50株に分割、2014年7月28日付けけで、1株を100株に分 割 ≪総資産≫ （千円） 2,267,937（2013年12月期） ≪株主資本≫ （千円） 810,296（2013年12月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 桜 井 英 治 42.11 1,320,000 中 島 信 弘 38.44 1,205,000 佐 藤 幸 夫 9.57 300,000 渡 辺 淳 2.71 85,000 峯 崎 友 宏 1.75 55,000 桜 井 貴 夫 1.12 35,000 桜 井 京 子 0.96 30,000 中 島 明 子 0.96 30,000 清 水 貴 憲 0.32 10,000 小 宮 山 晴 樹・宮 田 ひとみ・狩 野 雄 祐・野 間 直 彰・鈴 木 隆 二 ・ 青 木 英 治・内 川 信 幸・秋 山 大 樹・山 本 博・網 野 真 也・北 村 光太郎・ 井 嶋 健 治・富 山 大 介 0.16 5,000 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年１０月１６日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年１０月２０日から１０月２４日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年１０月２７日 ≪申込期間≫ ２０１４年１０月２９日から１１月４日 (以上、2014年10月1日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報