再送-2日の国内・海外経済指標と行事予定

(情報を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Thursday, 02 October, 2014 指定替え：東証１部指定 フォーバル 東証２部から 追加上場：富山銀行 が東証２部に（既上場は名証２部） 0850 ９月マネタリーベース（日銀） 0850 ９月調査日銀短観・業種別計数と企業物価見通し 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告期間ベース) 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 １０年利付国債の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 １０年利付国債の入札結果（財務省） 1300 パナソニック ＰＣ事業説明会 1300 生活意識に関するアンケート調査（日銀） 1330 １０─１２月期鋼材需要見通し（経済産業省） 1330 シャープ 液晶テレビ発表会 1500 ９月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） 1500 ７＆ｉＨＤ 3─8月期決算 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Wednesday, 01 October, 2014 Time Unknown 米：9月自動車販売 All Day 中国：国慶節 休場 All Day 香港：国慶節 休場 0800 ユーロ圏：9月製造業ＰＭＩ改定値 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1215 米：9月全米雇用報告（ＡＤＰ） 1345 米：9月製造業ＰＭＩ改定値 1400 米：9月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 1400 米：8月建設支出（商務省） Thursday, 02 October, 2014 All Day 中国：国慶節 休場 All Day 香港：重陽節 休場 All Day インド： 休場 0130 豪：8月貿易収支（連邦統計局） 0900 ユーロ圏：8月生産者物価指数（統計局） 1130 米：9月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） （ナポリ） 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見（ナポリ） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1400 米：8月製造業新規受注（商務省） 1400 米：8月米耐久財受注改定値（商務省） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 1600 米：ダドリーＮＹ連銀総裁が講演 1700 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が会合であいさつ（アトランタ）