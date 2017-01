アジア通貨動向（2日）＝マレーシアリンギが上昇主導、ドル高一服で

[シンガポール 2日 ロイター] - 2日のアジア通貨市場では、マレーシアリン ギが前日に付けた6カ月ぶり安値から持ち直し、域内通貨の上昇を主導した。米製造業指 標が失望を誘い、米国債利回りが低下。ドル高も一服した。 マレーシアリンギ は0.7%高の1ドル=3.2515リンギ。前日は3. 2860リンギまで下げ、対ドルで3月終盤以来の安値を付けていた。シンガポールを拠 点とするトレーダーによると、ドルが全般的に軟化していることに加え、マレーシア政府 が燃料の補助金削減を決めたこともリンギの支援材料となっている。 インドネシアルピア はアンダーパフォームし、0.2%安の1ドル=1万2 152ルピアとなった。インドネシアのジョコ・ウィドド次期大統領による改革が、議会 によって妨げられるとの懸念がこれまでにルピアを押し下げてきた。また、投資家のリス ク志向後退も、圧迫材料となっているとみられる。 *0511GMT(日本時間午後2時11分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.70 108.89 +0.17 Sing dlr 1.2705 1.2720 +0.12 Taiwan dlr 30.406 30.492 +0.28 Korean won 1058.90 1062.70 +0.36 Baht 32.39 32.45 +0.19 Peso 44.74 44.90 +0.36 Rupiah 12152.00 12125.00 -0.22 Rupee 61.61 61.60 -0.02 Ringgit 3.2515 3.2735 +0.68 Yuan 6.1395 6.1395 +0.00 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.70 105.28 -3.15 Sing dlr 1.2705 1.2632 -0.57 Taiwan dlr 30.406 29.950 -1.50 Korean won 1058.90 1055.40 -0.33 Baht 32.39 32.86 +1.46 Peso 44.74 44.40 -0.77 Rupiah 12152.00 12160.00 +0.07 Rupee 61.61 61.80 +0.31 Ringgit 3.2515 3.2755 +0.74 Yuan 6.1395 6.0539 -1.39 *中国の金融市場は10月1─7日休場 *インド市場は10月2─6日休場