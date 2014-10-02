3日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Friday, 03 October, 2014 0815 閣議・閣議後会見 0900 衆議院予算委員会 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1500 イオン ３─８月期決算 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Thursday, 02 October, 2014 All Day 中国：国慶節休場 All Day 香港：重陽節休場 All Day インド：休場 0900 ユーロ圏：8月生産者物価指数（統計局） 1130 米：9月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） （ナポリ） 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見（ナポリ） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1400 米：8月製造業新規受注（商務省） 1400 米：8月米耐久財受注改定値（商務省） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 1600 米：ダドリーＮＹ連銀総裁が講演 1700 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が会合であいさつ（アトランタ） Friday, 03 October, 2014 All Day インド：休場 All Day 中国：国慶節休場 All Day 韓国：建国記念日休場 0000 米：セントルイス地区連銀のブラード総裁が同地区連銀主催のイベントに参加（米ミシシ ッピー州テューペロ）"A Conversation with St. Louis Fed President James Bullard" on the U.S. economy and monetary policy 0100 中国：9月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0800 ユーロ圏：9月総合ＰＭＩ改定値 0800 ユーロ圏：9月サービスＰＭＩ改定値 0900 ユーロ圏：8月小売売上高（統計局） 1230 米：9月雇用統計（労働省） 1230 米：8月貿易収支（商務省） 1345 米：9月サービスＰＭＩ改定値（マークイット） 1345 米：9月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：9月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）