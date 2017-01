UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格下落、雇用統計控え

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*18.00=3.1476% 前営業日終盤 100*17.50=3.0967% 10年債 米東部時間17時05分 99*15.00=2.4357% 前営業日終盤 99*28.00=2.3891% 5年債 米東部時間17時05分 100*08.25=1.6959% 前営業日終盤 100*11.75=1.6730% 2年債 米東部時間17時05分 99*29.75=0.5355% 前営業日終盤 99*30.75=0.5197% 2日の米金融・債券市場では、翌日に9月の米雇用統計発表を控え、国債価格が下落 した。 前日の取引では主にショートカバーが入ったことで国債価格が大幅に上昇。グッケン ハイム証券の国債トレーディング部門マネジングディレクターのジェイソン・ローガン氏 は、前日は大幅なショートカバーが入ったが、この日は翌日に雇用統計発表を控え、ポジ ションをショートに傾ける動きが見られたと指摘。利回りが2.40%に低下したことも 売りを出す格好の機会となったと述べた。 終盤の取引で10年債 は10/32安、利回りは2.43%で推移して いる。 この日の取引では、米株価下落を受け国債価格は一時、下落分の大部分を回復。ただ その後、株価が上向くと国債価格は再び下落した。ノバスコシア銀行の国債トレーディン グ部門責任者、チャールズ・コミスキー氏は、株式市場に連動して神経質な動きが見られ たとしている。 ただ、世界的には香港の民主化デモのほか、エボラ出血熱の感染拡大、ウクライナを めぐる地政学リスクの高まりなど、多くの懸念が存在。コミスキー氏は、市場はこうした 世界動向を注視していると指摘。安全資産としての米国債に買いが入り、価格下落は限定 されるとの見方も出ている。 9月の雇用統計では、非農業部門雇用者数は21万5000人増が予想されている。 欧州中央銀行(ECB)はこの日の理事会で政策金利の据え置きを決定した。 Tボンド先物12月限 は20/32安の139。 Tノート先物12月限 は6.5/32安の125─10/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 26.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 18.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -0.75 (-0.25)