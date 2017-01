アジア通貨動向（3日）＝まちまち、米雇用統計控え値動き限定的

[シンガポール 3日 ロイター] - 3日のアジア通貨は、高安 まちまち。台湾ドル 、マレーシアリンギ 、フィリピン ペソ が小幅上昇する一方、タイバーツ やシンガポー ルドル は下落している。米雇用統計を控え値動きは限定的。 米金融引き締めをめぐる憶測が広がるなか、今週は大半のアジア通 貨が下落。特に弱い指標を受けた利下げ観測が強まった韓国ウォンKRW =KFTCが約1.6%下落した。韓国金融市場は3日は祝日で休場。 台湾ドルは対米ドルで0.2%高の30.396台湾ドル。週明け 29日には6カ月ぶり低水準の30.520台湾ドルをつけていたが、 台湾株に投資する資金の流入に押し上げられたもよう。ただ、週間では 約0.2%の下落となった。 *0547GMT(日本時間午後2時47分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 *韓国は休場 *中国は10月1─7日が休場 *インドは10月2─6日が休場 Change on the day at 0547 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.87 108.42 -0.41 Sing dlr 1.2726 1.2720 -0.05 Taiwan dlr 30.396 30.460 +0.21 Korean won 1061.10 1061.40 +0.03 Baht 32.45 32.41 -0.11 Peso 44.76 44.81 +0.11 Rupiah 12150.00 12145.00 -0.04 Rupee 61.61 61.60 -0.02 Ringgit 3.2450 3.2495 +0.14 Yuan 6.1395 6.1395 +0.00 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.87 105.28 -3.30 Sing dlr 1.2726 1.2632 -0.74 Taiwan dlr 30.396 29.950 -1.47 Korean won 1061.10 1055.40 -0.54 Baht 32.45 32.86 +1.28 Peso 44.76 44.40 -0.82 Rupiah 12150.00 12160.00 +0.08 Rupee 61.61 61.80 +0.31 Ringgit 3.2450 3.2755 +0.94 Yuan 6.1395 6.0539 -1.39