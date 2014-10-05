6日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新します) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Monday, 06 October, 2014 All Day 日銀金融政策決定会合１日目 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Friday, 03 October, 2014 All Day インド：休場 All Day 中国：国慶節休場 All Day 韓国：建国記念日休場 0800 ユーロ圏：9月総合ＰＭＩ改定値 0800 ユーロ圏：9月サービスＰＭＩ改定値 0900 ユーロ圏：8月小売売上高（統計局） 1230 米：9月雇用統計（労働省） 1230 米：8月貿易収支（商務省） 1345 米：9月サービスＰＭＩ改定値（マークイット） 1345 米：9月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：9月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Sunday, 05 October, 2014 All Day 豪：夏時間に移行 Monday, 06 October, 2014 Time Unknown 米：労働市場情勢指数（ＦＲＢ）米東部時間午前１０時以降に公表 All Day 中国：国慶節休場 All Day マレーシア：ハリ・ラヤ・ハジ休場 All Day シンガポール：ハリ・ラヤ・ハジ休場 All Day インド：休場 0600 独：8月鉱工業受注（経済技術省） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1900 米：イエレンＦＲＢ議長が金融安定監督評議会の公開会議に出席