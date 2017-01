再送-〔今週の主要材料〕海外市場

(検索コードを修正しました) [東京 6日 ロイター] - *日本時間はGMT(グリニッジ標準時)プラス9時間 *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【10月6日―10日の海外経済指標】 予想 前回 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 RIC 06Oct 6:00 DE 鉱工業受注(前月比) Aug % -2.5 30 4.6 07Oct 6:00 DE 鉱工業生産(前月比) Aug % -1.5 30 1.9 07Oct 8:30 GB 製造業生産(前年比) Aug % 3.4 21 2.2 07Oct 8:30 GB 鉱工業生産(前年比) Aug % 2.6 23 1.7 07Oct 8:30 GB 製造業生産(前月比) Aug % 0.1 25 0.3 07Oct 8:30 GB 鉱工業生産(前月比) Aug % 0.0 30 0.5 07Oct 11:45 US ICSC週間チェーンストア売上高 w/e % 0 -0.2 07Oct 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 4.3 07Oct 14:00 US JOLTS求人 Aug mln 0 4.67 07Oct 19:00 US 消費者信用残高(前月比) Aug bln $ 20.00 27 26.01 08Oct 1:45 CN サービスPMI(HSBC) Sep 0 54.1 08Oct 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1293. 7 09Oct 0:30 AU 就業者数 Sep -3000 18 12100 0 0 09Oct 0:30 AU 失業率 Sep % 6.2 18 6.1 09Oct 6:00 DE 貿易収支 Aug bln EU 18.5 10 22.2 09Oct 6:45 FR 貿易収支 Aug bln EU -5.5 3 -5.5 09Oct 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 295 35 287 09Oct 14:00 US 卸売在庫 Aug % 0.3 21 0.1 09Oct 14:00 US 卸売売上高(前月比) Aug % 0.5 12 0.7 10~15 CN M2 (前年比) Sep % 0 12.8 Oct 10~15 CN 新規融資 Sep bln CN 0 702.5 Oct 10~15 CN 融資の伸び Sep % 0 13.3 Oct 10Oct 6:45 FR 鉱工業生産(前月比) Aug % -0.2 15 0.2 10Oct 8:30 GB 貿易収支(ポンド) Aug bln GB -9.60 16 -10.1 0 86 10Oct 12:30 US 輸出物価 Sep % -0.1 13 -0.5 10Oct 12:30 US 輸入物価 Sep % -0.7 35 -0.9 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【10月6日―10日の海外行事予定】 6日(月) 中国:国慶節(休場) インド:休場 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 1900 米:イエレンFRB議長が金融安定監督評議会の公開会議に出席 7日(火) 中国:国慶節(休場) 米:ワールド・ビジネス・フォーラム(ニューヨーク、8日まで) バーナンキ前FRB議長が講演 0030 米:ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 0330 豪:中銀理事会(金利発表) 0400 インドネシア:中銀金融政策決定会合 1300 IMF、世界経済見通しで会見(ワシントン) 1700 米:財務省3年債入札 1830 米:コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 "Clarifying the Objectives of Monetary Policy" 1900 米:ダドリーNY連銀総裁が講演 8日(水) 英:中銀金融政策委員会(9日まで) ==海外主要企業決算発表予定== Q3 2014 Alcoa Inc. 1230 米:エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済について講演(ウィスコンシン州プリモス) 1300 IMF、国際金融安定性報告書について会見(ワシントン) 1700 米:財務省10年債入札 1800 米:9月16─17日のFOMC議事要旨発表 9日(木) 韓国:ハングルの日(休場) 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(ワシントン) 1100 英:中銀金融政策委員会(金利発表) 1345 米:ブラード米セントルイス地区連銀総裁があいさつ(ミズーリ州セントルイス) 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1700 米:財務省30年債入札 1715 米:ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演 "Prospects for Growth and and Labor Markets" 1730 米:フィッシャーFRB副議長・ラガルドIMF専務理事、 IMF・世銀総会関連イベントに参加 イベント名"Flagship: CNN Debate on the Global Economy" 1940 米:ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 10日(金) 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(ワシントン) IMF・世銀年次総会(ワシントン) 台湾:国慶節(休場) 1300 米:プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演(ニューヨーク) "Monetary Policy and Communications" 1700 米:ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 1900 米:ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演 "Rethinking the Unthinkable: Bankruptcy for Large Financial Institutions" 11日(土) 国際通貨金融委員会(IMFC)(ワシントン) 世銀・IMF合同開発委員会(ワシントン) 1300 米:タルーロFRB理事が会合に参加参加 2014 Institute of International Finance Annual Membership Meeting 1430 米:ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 12日(日) 米:フィッシャーFRB副議長がパネルディスカッションに参加(ワシントン) "The Future of Finance - Session 4: Technology and Financial Inclusion" ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━