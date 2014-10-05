再送-〔今週の主要材料〕海外市場

(検索コードを修正しました) ［東京 ６日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１０月６日―１０日の海外経済指標】 予想 前回 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 RIC 06Oct 6:00 DE 鉱工業受注(前月比） Aug % -2.5 30 4.6 07Oct 6:00 DE 鉱工業生産（前月比） Aug % -1.5 30 1.9 07Oct 8:30 GB 製造業生産（前年比） Aug % 3.4 21 2.2 07Oct 8:30 GB 鉱工業生産（前年比） Aug % 2.6 23 1.7 07Oct 8:30 GB 製造業生産（前月比） Aug % 0.1 25 0.3 07Oct 8:30 GB 鉱工業生産（前月比） Aug % 0.0 30 0.5 07Oct 11:45 US ICSC週間チェーンストア売上高 w/e % 0 -0.2 07Oct 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 4.3 07Oct 14:00 US ＪＯＬＴＳ求人 Aug mln 0 4.67 07Oct 19:00 US 消費者信用残高（前月比） Aug bln $ 20.00 27 26.01 08Oct 1:45 CN サービスＰＭＩ（ＨＳＢＣ） Sep 0 54.1 08Oct 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1293. 7 09Oct 0:30 AU 就業者数 Sep -3000 18 12100 0 0 09Oct 0:30 AU 失業率 Sep % 6.2 18 6.1 09Oct 6:00 DE 貿易収支 Aug bln EU 18.5 10 22.2 09Oct 6:45 FR 貿易収支 Aug bln EU -5.5 3 -5.5 09Oct 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 295 35 287 09Oct 14:00 US 卸売在庫 Aug % 0.3 21 0.1 09Oct 14:00 US 卸売売上高（前月比） Aug % 0.5 12 0.7 10~15 CN M2 (前年比) Sep % 0 12.8 Oct 10~15 CN 新規融資 Sep bln CN 0 702.5 Oct 10~15 CN 融資の伸び Sep % 0 13.3 Oct 10Oct 6:45 FR 鉱工業生産（前月比） Aug % -0.2 15 0.2 10Oct 8:30 GB 貿易収支（ポンド） Aug bln GB -9.60 16 -10.1 0 86 10Oct 12:30 US 輸出物価 Sep % -0.1 13 -0.5 10Oct 12:30 US 輸入物価 Sep % -0.7 35 -0.9 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１０月６日―１０日の海外行事予定】 ６日（月） 中国：国慶節（休場） インド：休場 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1900 米：イエレンＦＲＢ議長が金融安定監督評議会の公開会議に出席 ７日（火） 中国：国慶節（休場） 米：ワールド・ビジネス・フォーラム（ニューヨーク、８日まで） バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演 0030 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 0330 豪：中銀理事会（金利発表） 0400 インドネシア：中銀金融政策決定会合 1300 ＩＭＦ、世界経済見通しで会見（ワシントン） 1700 米：財務省3年債入札 1830 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 "Clarifying the Objectives of Monetary Policy" 1900 米：ダドリーＮＹ連銀総裁が講演 ８日（水） 英：中銀金融政策委員会（９日まで） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ Q3 2014 Alcoa Inc. 1230 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済について講演（ウィスコンシン州プリモス） 1300 ＩＭＦ、国際金融安定性報告書について会見（ワシントン） 1700 米：財務省10年債入札 1800 米：9月16─17日のＦＯＭＣ議事要旨発表 ９日（木） 韓国：ハングルの日（休場） ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ワシントン） 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1345 米：ブラード米セントルイス地区連銀総裁があいさつ（ミズーリ州セントルイス） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省30年債入札 1715 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演 "Prospects for Growth and and Labor Markets" 1730 米：フィッシャーＦＲＢ副議長・ラガルドＩＭＦ専務理事、 ＩＭＦ・世銀総会関連イベントに参加 イベント名"Flagship: CNN Debate on the Global Economy" 1940 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 １０日（金） ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ワシントン） ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン） 台湾：国慶節（休場） 1300 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） "Monetary Policy and Communications" 1700 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 1900 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演 "Rethinking the Unthinkable: Bankruptcy for Large Financial Institutions" １１日（土） 国際通貨金融委員会（ＩＭＦＣ）（ワシントン） 世銀・ＩＭＦ合同開発委員会（ワシントン） 1300 米：タルーロＦＲＢ理事が会合に参加参加 2014 Institute of International Finance Annual Membership Meeting 1430 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 １２日（日） 米：フィッシャーＦＲＢ副議長がパネルディスカッションに参加（ワシントン） "The Future of Finance - Session 4: Technology and Financial Inclusion" ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━