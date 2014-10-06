7日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新します) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Time Unknown 日銀金融政策決定会合（２日目） Time Unknown 参院予算委員会 0805 閣議・閣議後会見 0850 ９月末の外貨準備高（財務省） 1000 ＣＥＡＴＥＣジャパン（千葉市幕張メッセ） 1400 景気動向指数（内閣府） 1500 ローソン ３─８月期決算 1500 Ｊ．フロント リテイリング ３―８月期決算 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Monday, 06 October, 2014 Time Unknown 米：労働市場情勢指数（ＦＲＢ） 米東部時間午前１０時以降に公表 All Day 中国：国慶節休場 All Day マレーシア：ハリ・ラヤ・ハジ休場 All Day シンガポール：ハリ・ラヤ・ハジ休場 All Day インド：休場 0600 独：8月鉱工業受注（経済技術省） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1900 米：イエレンＦＲＢ議長が金融安定監督評議会の公開会議に出席 Tuesday, 07 October, 2014 All Day 中国：国慶節休場 All Day 米：ワールド・ビジネス・フォーラム（ニューヨーク、８日まで）バーナンキ前ＦＲＢ議 長が講演 0030 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 0330 豪：中銀理事会（金利発表） 0400 インドネシア：中銀金融政策決定会合 0600 独：8月鉱工業生産（経済技術省） 0830 英：8月鉱工業生産（国立統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 ＩＭＦ、世界経済見通しで会見（ワシントン） 1400 米：8月求人労働移動調査（労働省） 1700 米：財務省3年債入札 1830 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演"Clarifying the Objectives of Mo netary Policy" 1900 米：8月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 1900 米：ダドリーＮＹ連銀総裁が講演