アジア通貨動向（6日）＝多くが休場

[シンガポール 6日 ロイター] - アジア通貨市場動向は多く の市場が休場。 シンガポール、マレーシア、フィリピン市場は6日が休場。 中国市場は1―7日が休場。 インド市場は2―6日が休場となる。 *0729GMT(日本時間午後4時29分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.34 109.75 +0.37 Taiwan dlr 30.443 30.437 -0.02 Korean won 1068.75 1061.10 -0.72 Baht 32.61 32.50 -0.34 Rupiah 12208.00 12175.00 -0.27 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.34 105.28 -3.72 Taiwan dlr 30.443 29.950 -1.62 Korean won 1068.75 1055.40 -1.25 Baht 32.61 32.86 +0.76 Rupiah 12208.00 12160.00 -0.39