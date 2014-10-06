〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.015％、6カ月物は0.040％＝財務省

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［ワシントン ６日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財 務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.015％ 平均落札金利 0.010％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.015％ 落札価格 99.996208 最高利回り落札比率 29.43％ カバー（応札倍率） 5.05倍 （単位：ドル） 落札総額 24,000,638,400 応札総額 121,248,623,400 競争入札 23,539,126,000 非競争入札 411,512,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年10月09日 償還日 2015年01月08日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.040％ 平均落札金利 0.035％ 最低落札金利 0.020％ 利付き債券相当利回り 0.041％ 落札価格 99.979778 最高利回り落札比率 81.79％ カバー（応札倍率） 4.62倍 （単位：ドル） 落札総額 24,001,163,600 応札総額 110,916,133,100 競争入札 23,168,210,500 非競争入札 356,953,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年10月09日 償還日 2015年04月09日
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