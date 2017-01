米金融・債券市場＝利回り小幅低下、低調なユーロ圏指標など受け

[ニューヨーク 6日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時23分 100*02.50=3.1208% 前営業日終盤 100*00.00=3.1249% 10年債 米東部時間16時21分 99*20.50=2.4160% 前営業日終盤 99*15.00=2.4358% 5年債 米東部時間16時22分 100*09.00=1.6908% 前営業日終盤 100*04.50=1.7204% 2年債 米東部時間15時49分 99*29.75=0.5357% 前営業日終盤 99*28.00=0.5635% 6日の米金融・債券市場では、国債利回りが小幅低下。低調なユーロ圏の経済指標が 米債の買いを誘った。また、前週末発表された米雇用統計で時間当たり賃金がさえない伸 びにとどまったことで、米連邦準備理事会(FRB)が利上げを遅らせる可能性があると のハト派的な見方が高まった。 終盤の取引で、指標10年債 は7/32高。利回りは2.42%と、前 営業日終盤の2.45%から低下した。 30年債 は5/32高、利回りは3.12%。前営業日終盤は3.13 %だった。 ドイツ経済技術省が発表した8月の鉱工業受注指数(季節調整済み)は、前月比5. 7%低下し、世界的な金融危機の最中だった2009 年初め以降最大の落ち込みとなっ た。 また、センティックスの調査によると、10月のユーロ圏投資家センチメント指数は マイナス13.7と、前月のマイナス9.8から悪化した。 Tボンド先物12月限 は5/32高の139━12/32。 Tノート先物12月限 は8.50/32高の125─13/32。 <ドルスワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 27.25 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 27.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 18.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread 0.25 (-0.25)