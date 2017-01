UPDATE 1-米金融・債券市場＝短・中期債利回り低下、低調なユーロ圏指標など受け

(内容を追加し、表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 6日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*30.50=3.1273% 前営業日終盤 100*00.00=3.1249% 10年債 米東部時間17時05分 99*19.50=2.4196% 前営業日終盤 99*15.00=2.4358% 5年債 米東部時間17時05分 100*08.75=1.6925% 前営業日終盤 100*04.50=1.7204% 2年債 米東部時間15時49分 99*29.75=0.5357% 前営業日終盤 99*28.00=0.5635% 6日の米金融・債券市場では、短・中期債を中心に利回りが低下した。低調なユーロ 圏の経済指標が米債の買いを誘った。また、前週末発表された米雇用統計で時間当たり賃 金がさえない伸びにとどまったことで、米連邦準備理事会(FRB)が利上げを遅らせる 可能性があるとのハト派的な見方が高まった。 ドイツ経済技術省が発表した8月の鉱工業受注指数(季節調整済み)は、前月比5. 7%低下し、世界的な金融危機の最中だった2009 年初め以降最大の落ち込みとなっ た。 また、センティックスの調査によると、10月のユーロ圏投資家センチメント指数は マイナス13.7と、前月のマイナス9.8から悪化した。 ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズの首席債券ストラテジスト、ブライアン・レー リング氏は、欧州が課題に直面していることを指摘し、「債券利回りの世界的な動きを受 け、米債利回りが一段の上昇を遂げるには困難な状況となっている」と述べた。 また、3日発表された9月米雇用統計で、非農業部門の雇用者数が市場予想を上回り 、失業率が6年ぶりの低水準を記録したものの、トレーダーは、時間当たり賃金がわずか 前年比2.0%増にとどまったことに注目していると、アナリストは指摘する。 また、FRBが同日発表した9月の労働市場情勢指数(LMCI)は2.5ポイント 上昇し、8月の2.0ポイント上昇から伸びが拡大した。月平均で換算すると、年初以降 4.1ポイントずつ上昇しており、労働市場の改善傾向を示唆するものとみられる。 ただ、4月の7.1ポイント上昇を引き続き大きく下回っており、労働市場での改善 は緩やかなペースにとどまっていることを浮き彫りにした。 ウィルミントン・トラストの債券ポートフォリオ・マネジャー、ウィルマー・スティ ス氏は「イエレンFRB議長が失業率と雇用者数の伸びだけでなく、情勢をより広く、深 く見極めようとしていることがあらためて示された」と指摘した。 FRBが長期間にわたり緩和スタンスを維持する可能性があるとの見方から、FRB の利上げに一段と敏感な短・中期債利回りの低下が目立った。 終盤の取引で、3年債 は4/32高、利回りは0.99%と、前営業日終 盤の1.04%から低下した。 指標10年債 は7/32高。利回りは2.42%と、前営業日終盤の2 .45%から低下した。 30年債 は5/32高、利回りは3.12%。前営業日終盤は3.13 %だった。 米財務省は週内に総額610億ドルの国債入札を実施する。7日に270億ドルの3 年債、8日に210億ドルの10年債(リオープン )、9日に130億ドルの30年債 (リオープン)の入札がそれぞれ行われる。 Tボンド先物12月限 は5/32高の139━12/32。 Tノート先物12月限 は8.50/32高の125─13/32。 <ドルスワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 27.25 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 27.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 18.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread 0.25 (-0.25)