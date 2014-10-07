8日の国内・海外経済指標と行事予定

(10月8日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 ヤマシンフィルタ が東証２部に（公開価格2800円） All Day CEATECジャパン 千葉市幕張メッセ Time Unknown 与党税制協議会 Time Unknown 参院予算委員会 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（９月中：指定報告機関ベース、財務省） 0850 ８月国際収支（財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 １０年物価連動国債の入札発行（財務省） 1030 ３０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 １０年物価連動国債の入札結果（財務省） 1400 9月景気ウォッチャー調査（内閣府） 1400 １０月日銀金融経済月報 1500 ファミリーマート ３─８月期決算 1500 財政制度審議会財政制度分科会 1515 １０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1600 第１回成長資金の供給促進に関する検討会 1815 財政制度審議会財政制度分科会について吉川分科会長が会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Tuesday, 07 October, 2014 All Day 中国：国慶節 休場 All Day 米：ワールド・ビジネス・フォーラム（ニューヨーク、８日まで） バーナンキ前ＦＲＢ 議長が講演 0600 独：8月鉱工業生産（経済技術省） 0830 英：8月鉱工業生産（国立統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 ＩＭＦ、世界経済見通しで会見（ワシントン） 1400 米：8月求人労働移動調査（労働省） 1700 米：財務省3年債入札 1830 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 "Clarifying the Objectives of M onetary Policy" 1900 米：8月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 1900 米：ダドリーＮＹ連銀総裁が講演 Wednesday, 08 October, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （９日まで） Time Unknown 海外主要企業決算発表予定 Q3 2014 Alcoa Inc. Time Unknown ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 08 Oct AMC Q3 2014 Alcoa Inc. 0145 中国：8月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済について講演（ウィスコンシン州プリモス） 1300 ＩＭＦ、国際金融安定性報告書について会見（ワシントン） 1700 米：財務省10年債入札 1800 米：9月16─17日のＦＯＭＣ議事要旨発表