アジア通貨動向（7日）＝ウォンが上昇分を帳消し、南北の緊張で

[ソウル 7日 ロイター] - 7日のアジア通貨市場では、韓国 ウォンが一時の上昇分をすべて消す展開となっている。北朝鮮の警備艇 が軍事境界線を侵犯、韓国海軍が警告射撃を行ったことが背景。 ウォンはストップロスのドル売りを背景に、一時0.6%高の1ド ル=1062.8ウォンと市場の上げを主導していたが、0425GM T(日本時間午後1時25分)には1069.0ウォンと6日終値とほ ぼ変わらずの水準に押し戻された。 韓国の銀行トレーダーは「北朝鮮のニュースが地合いを圧迫した」 と指摘した。 投資家の間では、ドル高が続くとの見方からアジア通貨への投資に 消極的な姿勢が見られている。米連邦準備理事会(FRB)が引き締め を開始した場合、利上げペースが当初の予想よりも速くなるとの見方が ドル先高観につながっている。 東部証券(ソウル)の為替・債券アナリスト、Yuna Park氏は「ア ジア通貨を買うのは依然リスキーだ。ドル高トレンドは固い」と指摘し た。 インドネシアルピア は上昇。同国中央銀行のマルトワルド ヨ総裁が6日、ルピアを健全なレンジに維持するために「慎重な介入」 を実施する用意があると表明したことが支援材料。 中銀が為替変動管理のために昨年導入したジャカルタ銀行間スポッ トドルレート(JISDOR) は1ドル=1万2190ルピ アと前日の1万2212ルピアを上回っている。 ただ、貿易赤字や高インフレを背景にルピアの地合いは依然弱い。 *0425GMT(日本時間午後1時25分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 *中国は10月1─7日が休場 Change on the day at 0425 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.10 108.78 -0.29 Sing dlr 1.2774 1.2760 -0.11 Taiwan dlr 30.440 30.503 +0.21 Korean won 1069.00 1069.00 +0.00 Baht 32.58 32.64 +0.18 Peso 44.76 44.75 -0.02 Rupiah 12187.00 12209.00 +0.18 Rupee 61.43 61.62 +0.32 Ringgit 3.2620 3.2585 -0.11 *Yuan 6.1395 6.1395 +0.00 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.10 105.28 -3.51 Sing dlr 1.2774 1.2632 -1.11 Taiwan dlr 30.440 29.950 -1.61 Korean won 1069.00 1055.40 -1.27 Baht 32.58 32.86 +0.86 Peso 44.76 44.40 -0.82 Rupiah 12187.00 12160.00 -0.22 Rupee 61.43 61.80 +0.61 Ringgit 3.2620 3.2755 +0.41 Yuan 6.1395 6.0539 -1.39