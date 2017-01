米金融・債券市場＝利回り急落、軟調な独指標などで安全買い

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時18分 101*16.00=3.0480% 前営業日終盤 99*30.50=3.1273% 10年債 米東部時間16時17分 100*10.00=2.3391% 前営業日終盤 99*19.50=2.4196% 5年債 米東部時間16時17分 100*19.25=1.6237% 前営業日終盤 100*08.75=1.6925% 2年債 米東部時間15時53分 99*31.50=0.5079% 前営業日終盤 99*29.75=0.5357% 7日の米金融・債券市場では国債利回りが急落した。独鉱工業生産が大きく減少した ことに加え、国際通貨基金(IMF)が世界経済の成長率予想を下方修正したことで、安 全資産としての米国債に買いが入った。 終盤の取引で、30年債 は1─15/32高。利回りは3.05%と、 2013年5月以来の水準に低下した。10年債 は21/32高、利回りは 2.35%。一時は2.34%と、8月29日以来の低水準をつけた。 独経済省が発表した8月の鉱工業生産は前月比4.0%減と、2009年1月以来の 大幅減となったほか、IMFは最新の「世界経済見通し」で2014年の世界経済の成長 率予想を3.3%、15年は3.8%に引き下げ、ユーロ圏中核国や日本に加えブラジル など新興国の成長鈍化を警告。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの米金利ストラテジスト、シャム・ラジャン 氏は、「独鉱工業生産が軟調だったことで、国債価格は朝方からじりじりと上昇した」と し、IMFの世界経済見通し下方修正に加え、ショートカバーが入ったことも国債価格上 昇の要因となったと述べた。 Tボンド先物12月限 は1─7/32高の140━19/32。 Tノート先物12月限 は19/32高の126。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 26.50 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread 0.50 (+0.25)