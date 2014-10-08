9日の国内・海外経済指標と行事予定

(10月9日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 すかいらーく が東証１部に（公開価格1200円） All Day ＣＥＡＴＥＣジャパン（ＩＴ・家電見本市、千葉市幕張メッセ） 0850 ８月機械受注（内閣府） （ロイター予測：前月比+0.9％） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1500 ９月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 1500 ファーストリテイリング １４年８月期本決算 1900 川内原発審査住民説明会（鹿児島県薩摩川内市） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Wednesday, 08 October, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会（９日まで） Time Unknown 海外主要企業決算発表予定Q3 2014 Alcoa Inc. Time Unknown ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝08 Oct AMC Q3 2014 Alcoa Inc. 0145 中国：8月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済について講演（ウィスコンシン州プリモス） 1300 ＩＭＦ、国際金融安定性報告書について会見（ワシントン） 1700 米：財務省10年債入札 1800 米：9月16─17日のＦＯＭＣ議事要旨発表 Thursday, 09 October, 2014 All Day 韓国：ハングルの日休場 All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ワシントン） 0030 豪：9月雇用統計（連邦統計局） 0600 独：8月貿易収支（連邦統計庁） 0645 仏：8月貿易収支（税関） 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1345 米：ブラード米セントルイス地区連銀総裁があいさつ（ミズーリ州セントルイス） 1400 米：7月卸売在庫（商務省） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：フィッシャーＦＲＢ副議長、パネルディスカッションに参加"The ECB and the Euroz one" 1700 米：財務省30年債入札 1710 米：タルーロＦＲＢ理事が講演"The ECB and the Eurozone" 1715 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演 "Prospects for Growth and and Labor Markets" 1730 米：フィッシャーＦＲＢ副議長・ラガルドＩＭＦ専務理事、ＩＭＦ・世銀総会関連イベン トに参加イベント名"Flagship: CNN Debate on the Global Economy" 1940 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演