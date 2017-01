9日の国内・海外経済指標と行事予定

(10月9日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 すかいらーく が東証1部に(公開価格1200円) All Day CEATECジャパン(IT・家電見本市、千葉市幕張メッセ) 0850 8月機械受注(内閣府) (ロイター予測:前月比+0.9%) 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告期間ベース、財務省) 1020 国庫短期証券の入札発行(財務省) 1020 国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1235 国庫短期証券の入札結果(財務省) 1500 9月工作機械受注速報(日本工作機械工業会) 1500 ファーストリテイリング 14年8月期本決算 1900 川内原発審査住民説明会(鹿児島県薩摩川内市) ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) Wednesday, 08 October, 2014 Time Unknown 英:中銀金融政策委員会(9日まで) Time Unknown 海外主要企業決算発表予定Q3 2014 Alcoa Inc. Time Unknown ==海外主要企業決算発表予定==08 Oct AMC Q3 2014 Alcoa Inc. 0145 中国:8月サービス部門PMI(HSBC) 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1230 米:エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済について講演(ウィスコンシン州プリモス) 1300 IMF、国際金融安定性報告書について会見(ワシントン) 1700 米:財務省10年債入札 1800 米:9月16─17日のFOMC議事要旨発表 Thursday, 09 October, 2014 All Day 韓国:ハングルの日休場 All Day 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(ワシントン) 0030 豪:9月雇用統計(連邦統計局) 0600 独:8月貿易収支(連邦統計庁) 0645 仏:8月貿易収支(税関) 1100 英:中銀金融政策委員会(金利発表) 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) 1345 米:ブラード米セントルイス地区連銀総裁があいさつ(ミズーリ州セントルイス) 1400 米:7月卸売在庫(商務省) 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1500 米:フィッシャーFRB副議長、パネルディスカッションに参加"The ECB and the Euroz one" 1700 米:財務省30年債入札 1710 米:タルーロFRB理事が講演"The ECB and the Eurozone" 1715 米:ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演 "Prospects for Growth and and Labor Markets" 1730 米:フィッシャーFRB副議長・ラガルドIMF専務理事、IMF・世銀総会関連イベン トに参加イベント名"Flagship: CNN Debate on the Global Economy" 1940 米:ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演