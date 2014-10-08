ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Thursday, 09 October, 2014--------------------------------------------- ＣＥＡＴＥＣジャパン（ＩＴ・家電見本市） 千葉市幕張メッセ All Day 韓国：ハングルの日休場 All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ワシントン） 0200 米：財務省10年債入札 0300 米：9月16─17日のＦＯＭＣ議事要旨発表 0850 日本：８月機械受注（内閣府） （ロイター予測：前月比+0.9％） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース、財務省） 0930 豪：9月雇用統計（連邦統計局） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1500 日本：9月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 1500 独：8月貿易収支（連邦統計庁） 1500 日本：ファーストリテイリング １４年８月期本決算（１５：４５ 柳井正ＣＥＯが会見予定） 1545 仏：8月貿易収支（税関） 1900 日本：川内原発審査住民説明会（鹿児島県薩摩川内市） 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2245 米：ブラード米セントルイス地区連銀総裁があいさつ（ミズーリ州セントルイス） 2300 米：7月卸売在庫（商務省） Friday, 10 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 中国：9月人民元建て新規融資（中国人民銀行） 、マネーサプライＭ２、外貨準備（中国人民銀行） １０─１５日の間に発表予定 Time Unknown 日韓財務相会談（ワシントン） All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ワシントン） All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン） All Day 台湾：国慶節休場 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：フィッシャーＦＲＢ副議長、パネルディスカッションに参加"The ECB and the Eurozone" 0200 米：財務省30年債入札 0210 米：タルーロＦＲＢ理事が講演"The ECB and the Eurozone" 0215 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演 "Prospects for Growth and and Labor Markets" 0230 米：フィッシャーＦＲＢ副議長・ラガルドＩＭＦ専務理事、ＩＭＦ・世銀総会関連イベントに参加イベント名"Flagship: CNN Debate on the Global Economy" 0440 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 0850 日本：8月第３次産業活動指数（経済産業省） 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（９月３、４日分） 0850 日本：９月貸出・預金動向（日銀） 1000 日本：１─９月ビール類課税出荷数量 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1030 日本：５年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） 1400 日本：9月消費動向調査(内閣府） 1500 日本：高島屋 ３─８月期決算 1545 仏：8月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） 1730 英：８月貿易収支（国立統計局） 2130 米：9月輸出入物価（労働省） 2200 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク）"Monetary Policy and Communications" Saturday, 11 October, 2014--------------------------------------------- All Day 国際通貨金融委員会（ＩＭＦＣ）（ワシントン） All Day 世銀・ＩＭＦ合同開発委員会（ワシントン） 0200 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 0230 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演"Texas: The Jagannatha of the American Economy" 0300 米：9月財政収支（財務省） 0400 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演"Rethinking the Unthinkable: Bankruptcy for Large Financial Institutions" 2200 米：タルーロＦＲＢ理事が会合に参加参加 2014 Institute of International Finance Annual Membership Meeting 2330 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 China RMB Internationalization Sunday, 12 October, 2014--------------------------------------------- 0300 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が現在の経済情勢もしくは金融政策について講演（Goldman Sachs Growth Markets Conference 2014） 0600 米：フィッシャーＦＲＢ副総裁がＩＭＦ・世銀の会合で講演 Monday, 13 October, 2014--------------------------------------------- All Day 米：コロンブスデー債券市場は休場 0420 米：フィッシャーＦＲＢ副議長がパネルディスカッションに参加（ワシントン）"The Future of FinanceSession 4: Technology and Financial Inclusion". 1100 中国：9月貿易統計（税関当局） 1400 いちき串木野市川内原発審査の住民説明会 Tuesday, 14 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 中国：9月対中国海外直接投資（商務省） １４━１９日に発表予定 Time Unknown ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 14 Oct BMO Q3 2014 Citigroup Inc 14 Oct AMC Q3 2014 Intel Corp. 14 Oct BMO Q3 2014 Johnson & Johnson 14 Oct 11:00 Q3 2014 JPMorgan Chase & Co. 14 Oct 12:00 Q3 2014Wells Fargo 0130 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演 0850 日本９月マネーストック（日銀） 0850 日本：９月企業物価指数（日銀） 0900 シンガポール：第3四半期ＧＤＰ・金融政策発表 1030 日本：２０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） 1330 日本：同友会代表幹事会見 1500 日本：9月投信概況 1545 仏：9月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 1800 ユーロ圏：8月鉱工業生産（統計局） 1800 独：10月景気期待指数（ＺＥＷ） 2030 米：9月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Wednesday, 15 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 韓国：中銀理事会 Time Unknown ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 15 Oct 11:00 Q3 2014 Bank of America Corp BAC 15 Oct AMC Q3 2014 eBay Inc EBAY.O 15 Oct AMC Q3 2014 Netflix Inc NFLX.O 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 中国：9月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 1030 日本：３０年利付国債の入札発行（財務省） 1100 日本：ユニクロ フリース２０周年記念記者発表会

1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：３０年利付国債の入札結果（財務省） 1330 日本：8月鉱工業生産確報（経産省） 1500 独：9月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1730 英：6─8月ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：10月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：9月卸売物価指数（労働省） 2130 米：9月小売売上高（商務省） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2300 米：8月企業在庫（商務省） Thursday, 16 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 16 Oct BMO Q3 2014 Goldman Sachs 0300 米：地区連銀経済報告 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1500 日本：リクルートホールディングス 上場記者会見 1800 ユーロ圏：9月消費者物価指数改定値（統計局） 1800 ユーロ圏：8月貿易収支（統計局） 2100 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ペンシルベニア州アレンタウン） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2200 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が会合であいさつ（ニュージャージー州ニューブランズウィック） 2215 米：９月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2300 米：10月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 2300 米：10月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） 2300 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 "Clarifying the Objectives of Monetary Policy" Friday, 17 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 17 Oct BMO Q3 2014 General Electric Co 0000 米：財務省インフレ指数連動30年債入札条件 0115 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が会合であいさつ（ミズーリ州カンザスシティ） 0200 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が会合に参加 0500 米：8月対米証券投資（財務省） 0830 日本：10月ロイター短観 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1030 日本：５年利付国債の入札発行（財務省） 1245 日本：５年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1535 日本 黒田日銀総裁が全国信用組合大会であいさつ 2130 米：9月住宅着工件数（商務省） 2130 米：イエレンＦＲＢ議長がボストン地区連銀主催の会合で講演会合名"Inequality of Economic Opportunity in the United States" 2130 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が会合であいさつ（ボストン） 2255 米：10月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Saturday, 18 October, 2014--------------------------------------------- 2130 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が会合で講演（ボストン）会合名"Inequality of Economic Opportunity in the United States" Monday, 20 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：新大統領就任 Time Unknown 中国：共産党中央委員会第４回総会（４中総会、２３日まで） 0700 日本：10月ロイター企業調査 0900 日本 日銀支店長会議 黒田東彦総裁があいさつ 1400 日本：8月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1400 日本：地域経済報告（日銀） 1530 日本：日銀大阪支店長会見 Tuesday, 21 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 2300 米：9月中古住宅販売（全米リアルター協会） Wednesday, 22 October, 2014--------------------------------------------- All Day シンガポール： ディーパバリ休場 All Day マレーシア： ディーパバリ休場 0850 日本：９月貿易統計（財務省） 0850 日本 日銀銀行貸出アンケート日銀銀行貸出アンケート 2130 米：9月消費者物価指数（労働省） 2300 カナダ：中銀政策金利・金融政策リポート発表 Thursday, 23 October, 2014--------------------------------------------- All Day タイ： チュラロンコーン大王記念日休場 2200 米：8月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2300 米：9月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Friday, 24 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day インド：休場 2300 米：9月新築１戸建て住宅販売（商務省） Sunday, 26 October, 2014--------------------------------------------- All Day 欧州：夏時間が終了 Tuesday, 28 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（２９日まで） 0850 日本：9月商業販売統計経産省）

1730 スウェーデン：中銀金融政策発表 2130 米：9月耐久財受注（商務省） 2300 米：10月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 29 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：財務局長会議 All Day Dutch King Willem-Alexander and Queen Maxima on state visit to Japan 0850 日本：9月鉱工業生産速報（経産省） Thursday, 30 October, 2014--------------------------------------------- All Day Dutch King Willem-Alexander and Queen Maxima on state visit to Japan 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 2130 米：第3・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） Friday, 31 October, 2014--------------------------------------------- All Day Dutch King Willem-Alexander and Queen Maxima on state visit to Japan Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１０月展望リポート） 0830 日本：９月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）（総務省）

0830 日本：１０月東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）（総務省） 0830 日本：９月全世帯消費支出（総務省） 0830 日本：９月完全失業率（総務省） 0830 日本：９月有効求人倍率（厚生労働省） 1230 日本：１０月国際投資戦略調査 1400 日本：９月住宅着工戸数（国交省）

2130 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） 2130 米：９月個人所得・消費支出（商務省） 2245 米：10月シカゴ地区購買部協会景気指数 2255 米：10月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Sunday, 02 November, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 米国・カナダ冬時間に移行 Tuesday, 04 November, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 米：中間選挙 All Day インド：休場 0000 米：10月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 0000 米：９月建設支出（商務省） 2230 米：9月貿易収支（商務省） Wednesday, 05 November, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会（６日まで） 1030 日本：９月毎月勤労統計（厚労省） 1130 日本：黒田日銀総裁講演（ホテルオークラ・「曙の間」） 2215 米：10月全米雇用報告（ＡＤＰ） Thursday, 06 November, 2014--------------------------------------------- All Day インド：休場 0000 米：10月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2130 米：10月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2145 ＥＣＢ理事会（金利発表） 2230 ＥＣＢ記者会見 2230 米：第3・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） Friday, 07 November, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 2230 米：１０月雇用統計（労働省） Saturday, 08 November, 2014--------------------------------------------- 0500 米：9月米消費者信用残高（ＦＲＢ） Tuesday, 11 November, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 米：ベテランズデー 債券市場は休場 Wednesday, 12 November, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 0850 日本：9月第３次産業活動指数（経済産業省） Thursday, 13 November, 2014--------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 1330 日本：鉱工業生産確報（経済産業省） All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相会議（ブリスベン、１５日まで） Friday, 14 November, 2014--------------------------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相会議（ブリスベン、１５日まで） Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0400 米：10月財政収支（財務省） 2230 米：10月輸出入物価（労働省） 2355 米：11月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Saturday, 15 November, 2014--------------------------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相会議（ブリスベン、１５日まで） All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）首脳会議（ブリスベン、１６日まで） Sunday, 16 November, 2014--------------------------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）首脳会議（ブリスベン、最終日） Monday, 17 November, 2014--------------------------------------------- 0850 ７─９月期ＧＤＰ１次速報（内閣府）７─９月期GDP１次速報（内閣府） 2230 米：11月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2315 米：１０月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2315 米：１０月設備稼働率（ＦＲＢ） Tuesday, 18 November, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） 2230 米：10月卸売物価指数（労働省） 2300 米：9月対米証券投資（財務省） Wednesday, 19 November, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） 2230 米：10月住宅着工件数（商務省） Thursday, 20 November, 2014--------------------------------------------- All Day ブラジル：休場 0400 米：10月28─29日のＦＯＭＣ議事要旨発表 0850 日本：１０月貿易統計（財務省） 2230 米：10月消費者物価指数（労働省） Friday, 21 November, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：10月中古住宅販売（全米リアルター協会） 0000 米：11月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 0000 米：10月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Tuesday, 25 November, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 2230 米：第3・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） 2230 米：第３・四半期企業利益速報値（商務省） 2300 米：9月住宅価格指数（連邦住宅金融局） Wednesday, 26 November, 2014--------------------------------------------- 0000 米：11月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 2230 米：10月耐久財受注（商務省） 2230 米：１０月個人所得・消費支出（商務省） 2355 米：11月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Thursday, 27 November, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 米国：感謝祭休場 0000 米：10月新築１戸建て住宅販売（商務省） Friday, 28 November, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 米：株式市場は短縮取引 0830 日本：１０月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）（総務省）

0830 日本：１１月東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）（総務省） 0830 日本：１０月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 日本：１０月完全失業率（総務省） 0830 日本：１０月全世帯消費支出（総務省） 0850 日本：１０月鉱工業生産速報（経済産業省） 1230 日本：１１月国際投資戦略調査 2345 米：11月シカゴ地区購買部協会景気指数