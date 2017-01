アジア通貨動向（8日）＝大半が下落、世界の成長鈍化懸念で

[ソウル 8日 ロイター] - 8日のアジア通貨市場では、大半 が下落した。世界経済の成長鈍化懸念がリスク資産の重しになった。域 内の株式市場も下げている。 韓国ウォン は下落。オフショアファンドが売りを出した 。海外勢の株売りも続いている。韓国は同日、円安の影響を受ける国内 の輸出業者の支援策を発表していた。 インドネシアルピア は一時0.4%安の1ドル=1万22 48ルピアと、2月3日以来8カ月強ぶりの安値となった。ジャカルタ 市場の株価は1%下落した。トレーダーによると、1万2250ルピア 近辺で、中銀がルピア買い介入を実施したもよう。 ノンデリバラブルフォワードの取引でも、総じて軟化した。 シンガポールドル も下落。成長率の鈍化を懸念し、レバレ ッジドファンドが売りを出した。 シンガポール金融管理局(MAS、中央銀行)は14日、半期に一 度の金融政策声明を発表する予定。 コモンウェルス銀行のアジア担当為替ストラテジスト、アンディ・ ジー氏は韓国ウォンとシンガポールドルについて、中銀が緩和的なスタ ンスを取ることが考えられるため、アンダーパフォームする可能性があ ると指摘した。 *0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の 対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0500 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.38 108.02 -0.33 Sing dlr 1.2799 1.2744 -0.43 Taiwan dlr 30.422 30.453 +0.10 Korean won 1073.60 1066.10 -0.70 Baht 32.61 32.64 +0.07 Peso 44.83 44.64 -0.43 Rupiah 12246.00 12200.00 -0.38 Rupee 61.45 61.43 -0.03 Ringgit 3.2760 3.2590 -0.52 Yuan 6.1353 6.1395 +0.07 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.38 105.28 -2.86 Sing dlr 1.2799 1.2632 -1.30 Taiwan dlr 30.422 29.950 -1.55 Korean won 1073.60 1055.40 -1.70 Baht 32.61 32.86 +0.76 Peso 44.83 44.40 -0.97 Rupiah 12246.00 12160.00 -0.70 Rupee 61.45 61.80 +0.57 Ringgit 3.2760 3.2755 -0.02 Yuan 6.1353 6.0539 -1.33