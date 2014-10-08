中国・香港株式市場・大引け＝中国上昇、住宅ローン規制緩和で不動産株に買い

［上海 ８日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2382.154 18.284高 1801.2億元（上海Ａ株） 高値 2382.794 安値 2354.290 前場終値 2370.864 6.994高 974.8億元（上海Ａ株） 寄り付き 2368.576 4.706高 前営業日終値 2363.870 6.159高 1666.2億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23253.35 169.17安 351.2億香港ドル 寄り付き 23221.76 200.76安 前営業日終値 23422.52 107.48高 685.8億香港ドル 中国株式市場は上昇、上海総合指数はザラ場で１年８カ月ぶりの高値をつけた。中国 人民銀行が先月末に住宅ローン規制の緩和を発表したことを受け、不動産株が買われた。 前日までは国慶節に伴う休場だった。上海総合指数 は暫定で、１８．２８４ ポイント（０．７７％）高の２３８２．１５４。大型中心で深セン上場銘柄を含む滬深３ ００指数 は、２７．３９５ポイント（１．１２％）高の２４７８．３８３。 滬深３００不動産株サブ指数 は２．１％上昇。華遠地産 が制 限値幅いっぱいの１０％高となったほか、万科企業 は２．８％上昇した。