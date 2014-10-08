米金融・債券市場＝短中期債利回り低下、ＦＯＭＣ議事要旨受け

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［ニューヨーク ８日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時04分 101*15.00=3.0496% 前営業日終盤 101*17.00=3.0464% １０年債 米東部時間16時01分 100*17.00=2.3142% 前営業日終盤 100*09.50=2.3409% ５年債 米東部時間16時02分 100*30.75=1.5485% 前営業日終盤 100*19.25=1.6237% ２年債 米東部時間15時59分 100*03.00=0.4522% 前営業日終盤 99*31.50=0.5079% ８日の米金融・債券市場では、短中期債の利回りが低下した。９月開催分の連邦公開 市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨の公表を受け、市場関係者の間で緩和的な金融政策スタ ンスが継続するとの見方が広がった。 Ｔボンド先物１２月限 は２／３２高の１４０━２１／３２。 Ｔノート先物１２月限 は１２／３２高の１２６━１２／３２。 ＜ドルスワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 (-3.75) U.S. 5-year dollar swap spread 17.75 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (-2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (-2.00)
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