米金融・債券市場＝短中期債利回り低下、ＦＯＭＣ議事要旨受け

[ニューヨーク 8日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時04分 101*15.00=3.0496% 前営業日終盤 101*17.00=3.0464% 10年債 米東部時間16時01分 100*17.00=2.3142% 前営業日終盤 100*09.50=2.3409% 5年債 米東部時間16時02分 100*30.75=1.5485% 前営業日終盤 100*19.25=1.6237% 2年債 米東部時間15時59分 100*03.00=0.4522% 前営業日終盤 99*31.50=0.5079% 8日の米金融・債券市場では、短中期債の利回りが低下した。9月開催分の連邦公開 市場委員会(FOMC)議事要旨の公表を受け、市場関係者の間で緩和的な金融政策スタ ンスが継続するとの見方が広がった。 Tボンド先物12月限 は2/32高の140━21/32。 Tノート先物12月限 は12/32高の126━12/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 (-3.75) U.S. 5-year dollar swap spread 17.75 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (-2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (-2.00)