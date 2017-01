UPDATE 2-米金融・債券市場＝短中期債利回り低下、ＦＯＭＣ議事要旨受け

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 8日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*11.50=3.0551% 前営業日終盤 101*17.00=3.0464% 10年債 米東部時間17時05分 100*16.00=2.3178% 前営業日終盤 100*09.50=2.3409% 5年債 米東部時間17時05分 100*31.00=1.5469% 前営業日終盤 100*19.25=1.6237% 2年債 米東部時間16時15分 100*03.00=0.4522% 前営業日終盤 99*31.50=0.5079% 8日の米金融・債券市場では、短中期債の利回りが低下した。9月開催分の連邦公開 市場委員会(FOMC)議事要旨の公表を受け、市場関係者の間で緩和的な金融政策スタ ンスが継続するとの見方が広がった。 議事要旨では、金利の道筋を示すフォワードガイダンスをめぐり、活発な議論が交わ される一方、一部メンバーは緩和策を非常に辛抱強く維持することを望んでいることも明 らかになった。 ジャニー・モンゴメリー・スコットの首席債券ストラテジスト、ガイ・リーバス氏は 「一部の経済指標などから早期の利上げが妥当な可能性がある一方で、忍耐強くあること が重要というのがハト派にとっての新たな持説になっているようだ」と指摘した。 同氏は議事要旨を受けて、市場関係者の利上げ開始予想が2015年6月から9月に 後ずれしたと分析している。 議事要旨の公表を受け、2015年7月限のフェデラルファンド(FF)金利先物は 一段高となり、CMEフェドウォッチによると、同限月が織り込む2015年7月利上げ 開始の確率は42%と、1カ月前の75%から低下した。 この日は金利動向により敏感な中短期債の利回り低下が目立った。 午後終盤の取引で、3年債 は9/32高。利回りは0.99%から0.9 0%に低下し、8月20日以来の水準をつけた。 5年債利回り は10/32高。利回りは1.64%から1.57%に低下 した。一時は8月19日以来の低水準となる1.565%をつけた。 指標10年債 は4/32高。利回りは2.35%から2.34%に低下 した。ただ210億ドルの10年債入札の結果がさえなかったことを嫌気し、利回りが上 昇する場面もあった。入札では応札倍率が2.52倍と、2012年8月以来の水準に低 下した。 30年債利回り は9/32安。利回りは3.06%から3.07%に上 昇した。 米財務省は9日、130億ドルの30年債入札を実施する。 Tボンド先物12月限 は2/32高の140━21/32。 Tノート先物12月限 は12/32高の126━12/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 (-3.75) U.S. 5-year dollar swap spread 17.75 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (-2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (-2.00)