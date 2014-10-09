10日の国内・海外経済指標と行事予定

(１０月１０日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 8月第３次産業活動指数（経済産業省） 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（９月３、４日分） 0850 ９月貸出・預金動向（日銀） 0915 閣議・閣議後会見 1000 １─９月ビール類課税出荷数量 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札（財務省） 1030 ５年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 流動性供給結果（財務省） 1400 9月消費動向調査(内閣府） 1400 日銀レポート「わが国短期金融市場の動向」 1500 高島屋 ３─８月期決算（カブトで木本社長が会見） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Thursday, 09 October, 2014 All Day 韓国：ハングルの日休場 All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ワシントン） 0030 豪：9月雇用統計（連邦統計局） 0600 独：8月貿易収支（連邦統計庁） 0645 仏：8月貿易収支（税関） 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1345 米：ブラード米セントルイス地区連銀総裁があいさつ（ミズーリ州セントルイス） 1400 米：7月卸売在庫（商務省） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：フィッシャーＦＲＢ副議長、パネルディスカッションに参加"The ECB and the Euroz one" 1700 米：財務省30年債入札 1710 米：タルーロＦＲＢ理事が講演"The ECB and the Eurozone" 1715 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演 "Prospects for Growth and and Labor Markets" 1730 米：フィッシャーＦＲＢ副議長・ラガルドＩＭＦ専務理事、ＩＭＦ・世銀総会関連イベン トに参加イベント名"Flagship: CNN Debate on the Global Economy" 1940 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 Friday, 10 October, 2014 Time Unknown 中国：9月人民元建て新規融資（中国人民銀行） 、マネーサプライＭ２、外貨 準備（中国人民銀行） １０─１５日の間に発表予定 Time Unknown 日韓財務相会談（ワシントン） All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ワシントン） All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン） All Day 台湾：国慶節休場 0645 仏：8月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） 0830 英：８月貿易収支（国立統計局） 1230 米：9月輸出入物価（労働省） 1300 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク）"Monetary Poli cy and Communications" 1700 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 1730 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演"Texas: The Jagannatha of the American Economy" 1800 米：9月財政収支（財務省） 1900 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演"Rethinking the Unthinkable: Bankrup tcy for Large Financial Institutions"