アジア通貨動向（9日）＝上昇、米ＦＯＭＣ議事録受け

[ソウル 9日 ロイター] - 9日のアジア通貨市場は上昇。米 連邦準備理事会(FRB)が8日公表した米連邦公開市場委員会(FO MC)議事要旨を受け、早期利上げ観測が後退した。 マレーシアリンギ は、2015年度予算案の発表を10日 に控え、約3週間ぶり高値をつけた。投資家は、同国の債務水準悪化に つながっている燃料補助金が引き下げられることを期待している。 タイバーツ は国内株式・債券市場の上昇を背景に値上がり 。フィリピンペソ はストップロスのドル売りで、2週間ぶり の高値。 FOMC議事要旨では、FRBが利上げを急いでいないことが示さ れた。 リンギは1.3%高の1ドル=3.2310リンギと9月22日以 来の高値。市場筋によると、海外のリアルマネーから買いが入った一方 、インターバンクの投機筋がストップロスのドル売りを出した。 バーツも、国内株式・債券市場が上昇するなか、ストップロスのド ル売りを背景に上昇した。 フィリピンペソは、0.5%高の1ドル=44.57ペソと9月2 5日以来の高値をつけた。 韓国の金融市場は祝日のため休場。 *0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0435 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.90 108.08 +0.17 Sing dlr 1.2689 1.2732 +0.34 Taiwan dlr 30.367 30.505 +0.45 Korean won 1074.10 1074.10 0.00 Baht 32.41 32.61 +0.62 Peso 44.62 44.81 +0.43 Rupiah 12180.00 12235.00 +0.45 Rupee 61.08 61.40 +0.52 Ringgit 3.2360 3.2725 +1.13 Yuan 6.1323 6.1390 +0.11 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.90 105.28 -2.43 Sing dlr 1.2689 1.2632 -0.45 Taiwan dlr 30.367 29.950 -1.37 Korean won 1074.10 1055.40 -1.74 Baht 32.41 32.86 +1.39 Peso 44.62 44.40 -0.49 Rupiah 12180.00 12160.00 -0.16 Rupee 61.08 61.80 +1.19 Ringgit 3.2360 3.2755 +1.22 Yuan 6.1323 6.0539 -1.28