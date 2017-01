UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回りほぼ変わらず、前日の上昇受け利益確定の動き

(内容を追加し、表のレートをアップデートします。) [ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*06.50=3.0631% 前営業日終盤 101*11.50=3.0551% 10年債 米東部時間17時05分 100*13.50=2.3266% 前営業日終盤 100*16.00=2.3178% 5年債 米東部時間17時05分 100*27.50=1.5696% 前営業日終盤 100*31.00=1.5469% 2年債 米東部時間17時05分 100*03.25=0.4482% 前営業日終盤 100*03.00=0.4522% 9日の米金融・債券市場は、国債利回りが横ばいで推移した。前日、米連邦準備理事 会(FRB)が長期間低金利を維持するとの観測から価格が上昇していたため、この日は 利益を確定する動きが出た。 前日発表された9月開催分の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で、一部メン バーが緩和策を非常に辛抱強く維持することを望んでいることが明らかとなったことを受 け、指標10年債と長期債利回りは一時、1年ぶりの水準に低下。その後、押し戻され、 安定的に推移した。 終盤、10年債 は1/32安、利回りは2.33%。利回りは一時、昨 年6月以来の低水準となる2.279%をつけた。 30年債 は5/32安、利回りは3.07%。利回りは一時3.029 %と、昨年5月以来の低水準となった。 3年債 はほぼ変わらず。利回りは0.91%。一時、8月19日以来の低 水準となる0.867%をつけた。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、リチャード・ジルフーリー氏は「ロン グにしていた投資家や安値で買いを入れた投資家から幾分利益確定売りが出た」と述べた 。 利益を確定する動きに加え、FOMC議事要旨がよりタカ派的となることを見込みシ ョートにしていた投資家が「再び市場に戻り、ショートポジションをとることに消極的に なっている」ことも、利回りが安定的に推移する背景になったと指摘した。 米財務省はこの日、総額130億ドルの30年債リオープン(銘柄統合)入札を実施 。引き合いはさほど強くなく、応札倍率は2.4倍と、9月入札時の2.67倍を下回っ た。 アナリストは、このところ長期債価格が上昇していたため、需要が比較的低調になっ たと指摘した。 朝方発表された新規失業保険週間申請件数が、市場予想に反し減少したことは、利回 り押し上げの一因となった。 10月4日終了週の新規失業保険申請件数は前週比1000件減の28万7000件 と、2007─09年の景気後退期前の低水準に迫った。 Tボンド先物12月限 は5/32高の140━26/32。 Tノート先物12月限 は2/32高の126━14/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 23.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 18.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (-0.50)