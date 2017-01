米課税債券ファンド、過去最高の資金流入＝リッパー

[ニューヨーク 9日 ロイター] - トムソン・ロイター傘下の投信情報会社リッ パーがまとめた米国ファンドの週間調査(10月8日までの週)によると、課税債券ファ ンドの資金フローは過去最高となる127億ドルの純流入となり、マネー・マーケット・ ファンド(MMF)には差し引きで95億ドルの資金が流入した。米債券運用会社パシフ ィック・インベストメント・マネジメント(PIMCO)の共同創業者ビル・グロス氏の 退社を受け、これらのファンドに資金が集まった。 課税債券ファンドへの流入額の内訳は、79億ドルが課税債券ミューチュアルファン ド、48億ドルが課税債券上場投資信託(ETF)への投資。リスクの低いMMFは3週 連続で純流入となった。 一方、株式ファンドは差し引きで67億ドルの資金が流出し、2週連続で純流出とな った。株式ミューチュアルファンドはわずか3億3000万ドルの純流入にとどまり、株 式ETFは70億ドルの資金が正味で流出した。 リッパーの調査サービス部門を率いるトム・ロシーン氏は、課税債券ファンドへの資 金流入は投資家が資金の一部をPIMCOから競合するファンドへ移していることを示し ていると指摘。MMFへ流入した資金の一部は、PIMCOから引き出した資金を割り当 て直そうとしている投資家によるものである公算が大きいと説明した。 課税債券ミューチュアルファンドの中では、この週は「メトロポリタン・ウェスト・ トータル・リターン・ボンド・ファンド」のインスティテューショナル・シェア・クラス に16億ドル、「ダブルライン・トータル・リターン・ファンド 」の同クラス には6億0200万ドルの資金がそれぞれ流入し、両ファンドが上位2位を占めた。 またリスクの高い高利回り債券ファンドには差し引きで13億ドルの資金が入り、流 入幅は7週間ぶりの高水準となった。主に米国債に投資するファンドは差し引きで24億 ドルの資金が流入し、2月上旬以降で最高の流入額を記録した。 リッパーのロシーン氏は、この週は市場が不安定だったうえ、企業の決算発表を控え 、投資家が株式ファンドを売って利益を確保する動きがみられたと話した。 各ファンドの資金フローは以下の通り。 Sector Flow Chg % Assets Count ($Bil) Assets ($Bil) All Equity Funds -6.694 -0.16 4,125.711 11,049 Domestic Equities -5.310 -0.17 3,055.041 8,035 Non-Domestic -1.384 -0.13 1,070.671 3,014 Equities All Taxable Bond 12.666 0.69 1,857.505 5,631 Funds All Money Market 9.478 0.41 2,332.477 1,308 Funds All Municipal Bond 0.762 0.24 313.127 1,432 Funds