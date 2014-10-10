ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

(10月10日)

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Friday, 10 October, 2014---------------------------------------------- 2130 米：9月輸出入物価（労働省） 2200 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - "Monetary Policy and Communications" Saturday, 11 October, 2014---------------------------------------------- All Day 国際通貨金融委員会（ＩＭＦＣ）（ワシントン） All Day 世銀・ＩＭＦ合同開発委員会（ワシントン） 0200 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 0230 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演 - "Texas: The Jagannatha of the American Economy" 0300 米：9月財政収支（財務省） 0400 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演 - "Rethinking the Unthinkable: Bankruptcy for Large Financial Institutions" 2200 米：タルーロＦＲＢ理事が会合に参加参加 - 2014 Institute of International Finance Annual Membership Meeting 2330 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 - China RMB Internationalization Sunday, 12 October, 2014---------------------------------------------- 0300 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が現在の経済情勢もしくは金融政策について講演 - （Goldman Sachs Growth Markets Conference 2014） 0600 米：フィッシャーＦＲＢ副総裁がＩＭＦ・世銀の会合で講演 Monday, 13 October, 2014---------------------------------------------- All Day 米：コロンブスデー - 債券市場は休場 0420 米：フィッシャーＦＲＢ副議長がパネルディスカッションに参加（ワシントン） - "The Future of Finance - Session 4: Technology and Financial Inclusion" 1100 中国：9月貿易統計（税関当局） Tuesday, 14 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 中国：9月対中国海外直接投資（商務省） - １４━１９日に発表予定 Time Unknown ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 14 Oct BMO Q3 2014 Citigroup Inc 14 Oct AMC Q3 2014 Intel Corp. 14 Oct BMO Q3 2014 Johnson & Johnson 14 Oct 11:00 Q3 2014 JPMorgan Chase & Co. 14 Oct 12:00 Q3 2014 Wells Fargo 0130 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演 0850 日銀 ９月マネーストック 0850 日本 日銀 ９月企業物価指数 0900 シンガポール：第3四半期ＧＤＰ・金融政策発表 1030 日本：２０年利付国債（１０月債)の発行予定額等 1330 日本：同友会代表幹事会見 1500 日本：9月投信概況 1545 仏：9月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 1730 英：消費者物価指数（国立統計局） Sep 1800 ユーロ圏：8月鉱工業生産（統計局） 1800 独：10月景気期待指数（ＺＥＷ） 2030 米：9月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Wednesday, 15 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 韓国：中銀理事会 Time Unknown ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 15 Oct 11:00 Q3 2014 Bank of America Corp BAC 15 Oct AMC Q3 2014 eBay Inc EBAY.O 15 Oct AMC Q3 2014 Netflix Inc NFLX.O 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 中国：9月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1300 日本：９月マンション販売（不動産経済研究所） 1330 日本：8月鉱工業生産確報（経産省） 1500 独：9月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1730 英：6─8月ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：10月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：9月卸売物価指数（労働省） 2130 米：9月小売売上高（商務省） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2300 米：8月企業在庫（商務省） Thursday, 16 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 16 Oct BMO Q3 2014 Goldman Sachs 0300 米：地区連銀経済報告 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1500 日本：リクルートホールディングス 上場記者会見 1800 ユーロ圏：9月消費者物価指数改定値（統計局） 1800 ユーロ圏：8月貿易収支（統計局） 2100 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ペンシルベニア州アレンタウン） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2200 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が会合であいさつ（ニュージャージー州ニューブランズウィック） 2215 米：９月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2300 米：10月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 2300 米：10月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） 2300 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 - "Clarifying the Objectives of Monetary Policy" Friday, 17 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 17 Oct BMO Q3 2014 General Electric Co 0000 米：財務省インフレ指数連動30年債入札条件 0115 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が会合であいさつ（ミズーリ州カンザスシティ） 0200 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が会合に参加 0500 米：8月対米証券投資（財務省） 0830 日本：10月ロイター短観 0850 日本： 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1030 日本： ５年利付国債の入札発行 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1535 日本 黒田日銀総裁が全国信用組合大会であいさつ 2130 米：9月住宅着工件数（商務省） 2130 米：イエレンＦＲＢ議長がボストン地区連銀主催の会合で講演 - 会合名"Inequality of Economic Opportunity in the United States" 2130 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が会合であいさつ（ボストン） 2255 米：10月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Saturday, 18 October, 2014----------------------------------------------

2130 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が会合で講演（ボストン） - 会合名"Inequality of Economic Opportunity in the United States" Monday, 20 October, 2014---------------------------------------------- （２０日以降の予定は海外分と国内分を分けて表示します）

0700 日本：10月ロイター企業調査 0900 日本 日銀支店長会議 1400 日本：8月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1400 日銀 地域経済報告 ＜海外＞ ◇指標 06:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Sep

◇イベント 中国：共産党中央委員会第４回総会（４中総会、２３日まで） インドネシア：新大統領就任

Tuesday, 21 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ＜海外＞ ◇指標 02:00 中国ＧＤＰ（国家統計局） Q3 02:00 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Sep 11:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米：9月中古住宅販売（全米リアルター協会）

◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事録 ＡＰＥＣ財務相会議（北京、２２日まで） Wednesday, 22 October, 2014---------------------------------------------- 0850 日本：９月貿易統計（財務省） 0850 日本 日銀銀行貸出アンケート ＜海外分＞ ◇指標 00:30 豪ＣＰＩ（連邦統計局） Q3 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米：9月消費者物価指数（労働省）

◇イベント 08:30 英金融政策委員会の議事録 Oct 11:00 カナダ：中銀金利発表

◇休場 シンガポール： ディーパバリ マレーシア： ディーパバリ Thursday, 23 October, 2014---------------------------------------------- ＜海外分＞ ◇指標 01:45 中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） Oct 07:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Oct 07:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Oct 07:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独総合ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 フィリピン：中銀金利発表 N/A 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 N/A 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Oct 08:30 英小売売上高（国立統計局） Sep 11:00 トルコ：中銀金利発表 Oct 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:00 米：8月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 14:00 米：9月景気先行指数（コンファレンス・ボード）

◇イベント 21:00 スティーブンス豪総裁が講演 15:00 米財務省インフレ変動利付き２年債入札条件 15:00 米財務省インフレ２・５・７年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２４日まで）

◇決算予定

◇休場 タイ： チュラロンコーン大王記念日 Friday, 24 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ◇指標 23:00 韓国：ＧＤＰ Q3 01:30 中国新築住宅価格 Sep 06:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Nov 08:30 英ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q3 14:00 米：9月新築１戸建て住宅販売（商務省）

◇休場 インド Sunday, 26 October, 2014---------------------------------------------- All Day 欧州：夏時間が終了 Tuesday, 28 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見

0850 日本：9月商業販売統計（経産省） ＜海外分＞ Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（２９日まで） 1730 スウェーデン：中銀金融政策発表 2130 米：9月耐久財受注（商務省） 2300 米：10月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 29 October, 2014---------------------------------------------- 0850 日本：9月鉱工業生産速報（経産省） Thursday, 30 October, 2014---------------------------------------------- ＜海外分＞ 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 2130 米：第3・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） Friday, 31 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１０月展望リポート） 0830 日本：9月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 日本：9月労働力調査・完全失業率（総務省） 0830 日本：9月家計調査・実質消費支出（総務省） 1230 日本：１０月国際投資戦略調査 1400 日本：9月住宅着工戸数（国交省） ＜海外分＞ 2130 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） 2130 米：９月個人所得・消費支出（商務省） 2245 米：10月シカゴ地区購買部協会景気指数 2255 米：10月ミシガン大消費者信頼感指数確報値