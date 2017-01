アジア通貨動向（10日）＝大半が下落、マレーシアリンギに利益確定売り

[ソウル 10日 ロイター] - 10日のアジア通貨市場は大半 が下落。世界の成長鈍化懸念でリスク志向が後退した。 前日に約3週間ぶりの高値を付けていたマレーシアリンギ は、利益確定の売りに押されて軟化。政府の2015年予算案発表を控 えている。 フィリピンでは8月の輸出が3カ月ぶりの低い伸びとなったことを 受け、ペソ が下落した。 韓国では、域内の通貨が上昇した前日が休場だったため、ウォンK RW=KFTCが買われた。 大半の新興アジア通貨は週初来で上昇。米連邦公開市場委員会(F OMC)議事要旨により、米連邦準備理事会(FRB)が予想よりも早 い段階で利上げに踏み切るとの懸念が後退したことが背景にある。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.77 107.84 +0.06 Sing dlr 1.2701 1.2715 +0.11 *Taiwan dlr 30.430 30.430 0.00 Korean won 1068.80 1074.10 +0.50 Baht 32.40 32.41 +0.04 Peso 44.72 44.63 -0.21 Rupiah 12204.00 12180.00 -0.20 Rupee 61.17 61.04 -0.21 Ringgit 3.2480 3.2440 -0.12 Yuan 6.1310 6.1305 -0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.77 105.28 -2.32 Sing dlr 1.2701 1.2632 -0.54 Taiwan dlr 30.430 29.950 -1.58 Korean won 1068.80 1055.40 -1.25 Baht 32.40 32.86 +1.43 Peso 44.72 44.40 -0.73 Rupiah 12204.00 12160.00 -0.36 Rupee 61.17 61.80 +1.03 Ringgit 3.2480 3.2755 +0.85 Yuan 6.1310 6.0539 -1.26 *台湾の金融市場は休場。取引再開は13日。