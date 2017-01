米金融・債券市場＝利回り低下、世界経済への懸念で安全買い

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*05.50=3.0140% 前営業日終盤 101*06.50=3.0631% 10年債 米東部時間17時05分 100*25.00=2.2857% 前営業日終盤 100*13.50=2.3266% 5年債 米東部時間17時05分 101*00.50=1.5366% 前営業日終盤 100*27.50=1.5696% 2年債 米東部時間16時42分 100*04.50=0.4279% 前営業日終盤 100*03.25=0.4482% 10日の米金融・債券市場では、世界的な経済成長への懸念から長期債を中心に買い が入り、特に30年債利回りは2013年5月以来の低水準をつけた。 今週はドイツの経済指標が軟調だったことに加え、国際通貨基金(IMF)が今年に 入り3度目となる世界経済成長率見通しの下方修正を行ったことで、特に欧州経済の先行 きに対する懸念が台頭。米30年債に対し安全買いが入った。 BMOキャピタル・マーケッツの債券ストラテジスト、ドミートリー・デリス氏は、 「週初から出ている世界的な景気減速に対する懸念は払しょくされておらず、市場の重し となっている」と述べた。 また、8日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨発表前にポジションをショー トに傾けた投資家からの買戻しが入り、償還期限が1─3年の短期債の利回りも低下。5 年債と7年債の利回りも若干低下した。 この日に労働省が発表した9月の輸出入物価統計では、輸入物価は前月比0.5%下 落、輸出物価は0.2%下落となったが、債券市場への影響はほとんどなかった。 終盤の取引で、指標10年債 は8/32高、利回りは2.30%。30 年債 は24/32高、利回りは3.024%となっている。一時は3.01 6%まで下げた。 Tボンド先物12月限 は15/32高の141━9/32。 Tノート先物12月限 は3.5/32高の126━17.5/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 24.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 17.50 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (-0.25)