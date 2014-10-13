UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越しが13年5月以来の高水準

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(内容を追加しました) ［１０日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組（１０月７日までの週）によると、投機筋のドル買い越 しが昨年５月以来の高水準となった。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は、４０９億１０００万ドルの買い越し。前週は３７３億６０００万ドルの 買い越しだった。 堅調な米経済指標を受けてドル買いが進んだ。３００億ドル以上の買い越しは８週間 連続。 円 07Oct2014 week Prior week Long 24,837 29,910 Short 137,388 150,788 Net -112,551 -120,878 ユーロ 07Oct2014 week Prior week Long 61,467 67,030 Short 207,679 204,555 Net -146,212 -137,525 ポンド 07Oct2014 week Prior week Long 46,503 54,243 Short 47,578 50,654 Net -1,075 3,589 スイスフラン 07Oct2014 week Prior week Long 15,509 11,998 Short 27,928 24,555 Net -12,419 -12,557 カナダドル 07Oct2014 week Prior week Long 39,174 33,014 Short 46,626 37,580 Net -7,452 -4,566 豪ドル 07Oct2014 week Prior week Long 31,601 43,193 Short 58,087 45,210 Net -26,486 -2,017 メキシコペソ 07Oct2014 week Prior week Long 43,781 48,864 Short 51,364 56,178 Net -7,583 -7,314 ニュージーランドドル 07Oct2014 week Prior week Long 10,052 10,092 Short 10,152 10,028 Net -100 64
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