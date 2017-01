アジア通貨動向（13日）＝堅調、シンガポールドルがリード

[シンガポール 13日 ロイター] - 13日のアジア通貨市場 は、総じて上昇した。シンガポールドルがリード役となった。9月の中 国の貿易統計を受けて世界的な景気減速への懸念が和らいだことや、米 ドルの下落が背景。 9月の中国の輸出は予想を上回り、輸入は予想外の大幅な伸びとな った。これを受けて中国経済の減速に対する懸念が後退した。 ドル指数 は下落。FRB当局者が10日、世界経済が大幅に 減速すれば米利上げ開始が遅れる可能性があるとの見解を示したことが 背景。 シンガポールドル は堅調。当局は14日に金融政策スタン スの据え置きを発表すると予想されている。 韓国ウォン は、下落して始まったものの、中国貿易統計 を受けたストップロスのドル売りで上昇に転じた。 *0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.19 107.65 +0.43 Sing dlr 1.2713 1.2761 +0.38 Taiwan dlr 30.393 30.430 +0.12 Korean won 1067.20 1070.50 +0.31 Baht 32.40 32.46 +0.16 Peso 44.77 44.77 +0.01 Rupiah 12200.00 12215.00 +0.12 Rupee 61.23 61.35 +0.20 Ringgit 3.2580 3.2570 -0.03 Yuan 6.1252 6.1309 +0.09 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.19 105.28 -1.79 Sing dlr 1.2713 1.2632 -0.64 Taiwan dlr 30.393 29.950 -1.46 Korean won 1067.20 1055.40 -1.11 Baht 32.40 32.86 +1.41 Peso 44.77 44.40 -0.83 Rupiah 12200.00 12160.00 -0.33 Rupee 61.23 61.80 +0.93 Ringgit 3.2580 3.2755 +0.54 Yuan 6.1252 6.0539 -1.16