アジア通貨動向（14日）＝上昇、ＦＲＢ利上げ開始めぐる不透明感で

[シンガポール 14日 ロイター] - 14日のアジア通貨市場 は上昇。米連邦準備理事会(FRB)による利上げサイクルの開始時期 をめぐる不透明感が背景。 シンガポールドル は堅調。シンガポール金融管理局(MA S、中央銀行)は現行の金融政策を維持すると発表。ただ、2014年 のインフレ見通しは下方修正され、シンガポールドルの上昇幅を削った 。 韓国ウォン も上昇。韓国銀行(中銀)の金融通貨委員会 を翌日に控え、投資家のショートカバーが入った。 マレーシアリンギ は政府債の需要を背景に上昇した。 ドル指数 は主要通貨のバスケットに対して下落を続けている 。FRB当局者が週末、世界経済が大幅に減速すれば米利上げ開始が遅 れる可能性があるとの見解を示したことが背景。 *0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.20 106.87 -0.31 Sing dlr 1.2700 1.2719 +0.15 Taiwan dlr 30.410 30.450 +0.13 Korean won 1063.60 1067.90 +0.40 Baht 32.42 32.45 +0.09 Peso 44.76 44.80 +0.08 Rupiah 12192.00 12215.00 +0.19 Rupee 61.00 61.10 +0.16 Ringgit 3.2525 3.2615 +0.28 Yuan 6.1265 6.1259 -0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.20 105.28 -1.80 Sing dlr 1.2700 1.2632 -0.54 Taiwan dlr 30.410 29.950 -1.51 Korean won 1063.60 1055.40 -0.77 Baht 32.42 32.86 +1.36 Peso 44.76 44.40 -0.82 Rupiah 12192.00 12160.00 -0.26 Rupee 61.00 61.80 +1.32 Ringgit 3.2525 3.2755 +0.71 Yuan 6.1265 6.0539 -1.19