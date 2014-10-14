15日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 ３０年利付国債の入札発行（財務省） 1100 ユニクロ フリース２０周年記念記者発表会 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ３０年利付国債の入札結果（財務省） 1330 ８月鉱工業生産確報（経産省） 1400 国の債務管理のあり方に関する懇談会（財務省） 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Tuesday, 14 October, 2014 Time Unknown 中国：9月対中国海外直接投資（商務省） １４━１９日に発表予定 Time Unknown ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 14 Oct BMO Q3 2014 Citigroup Inc 14 Oct AMC Q3 2014 Intel Corp. 14 Oct BMO Q3 2014 Johnson & Johnson 14 Oct 11:00 Q3 2014 JPMorgan Chase & Co. 14 Oct 12:00 Q3 2014 Wells Fargo 0645 仏：9月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 0830 英：消費者物価指数（国立統計局） Sep 0900 ユーロ圏：8月鉱工業生産（統計局） 0900 独：10月景気期待指数（ＺＥＷ） 1130 米：9月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Wednesday, 15 October, 2014 Time Unknown 韓国：中銀理事会 Time Unknown ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 15 Oct 11:00 Q3 2014 Bank of America Corp BAC 15 Oct AMC Q3 2014 eBay Inc EBAY.O 15 Oct AMC Q3 2014 Netflix Inc NFLX.O 0130 中国：9月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 0600 独：9月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 0830 英：6─8月ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：10月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 1230 米：9月卸売物価指数（労働省） 1230 米：9月小売売上高（商務省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：8月企業在庫（商務省） 1800 米：地区連銀経済報告