ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

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Wednesday, 15 October, 2014------------------------------------------- Time Unknown 韓国：中銀理事会 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：３０年利付国債の入札結果（財務省） 1330 日本：８月鉱工業生産確報（経産省） 1400 日本：国の債務のあり方に関する懇談会（財務省） 1500 独：９月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1730 英：６─８月ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：１０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：９月卸売物価指数（労働省） 2130 米：９月小売売上高（商務省） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2300 米：８月企業在庫（商務省） Thursday, 16 October, 2014------------------------------------------- Time Unknown ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 16 Oct BMO Q3 2014 Goldman Sachs 0300 米：地区連銀経済報告 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1300 日本：９月マンション販売（不動産経済研究所） 1500 日本：リクルートホールディングス 上場記者会見 1800 ユーロ圏：９月消費者物価指数改定値（統計局） 1800 ユーロ圏：８月貿易収支（統計局） 2100 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ペンシルベニア州アレンタウン） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2200 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が会合であいさつ（ニュージャージー州ニューブランズウィック） 2215 米：９月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2300 米：１０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 2300 米：１０月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） 2300 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 "Clarifying the Objectives of Monetary Policy" Friday, 17 October, 2014------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 17 Oct BMO Q3 2014 General Electric Co 0000 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 0115 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が会合であいさつ（ミズーリ州カンザスシティ） 0200 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が会合に参加 0500 米：８月対米証券投資（財務省） 0830 日本：１０月ロイター短観 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） 1030 日本：５年利付国債の入札発行（財務省） 1245 日本：５年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1535 日本：黒田日銀総裁が全国信用組合大会であいさつ 1700 日本：金融システムリポート（日銀） 2130 米：９月住宅着工件数（商務省） 2130 米：イエレンＦＲＢ議長がボストン地区連銀主催の会合で講演 会合名"Inequality of Economic Opportunity in the United States" 2130 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が会合であいさつ（ボストン） 2255 米：１０月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Saturday, 18 October, 2014------------------------------------------- 2130 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が会合で講演（ボストン） 会合名"Inequality of Economic Opportunity in the United States" Monday, 20 October, 2014------------------------------------------- ＊国内分と海外分を分けて表示します。海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）。

0700 日本：１０月ロイター企業調査 0850 日本：新型窓口販売方式による５年利付国債の発行条件等（財務省） 0900 日本：日銀支店長会議、黒田東彦総裁があいさつ 1400 日本：８月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1400 日銀：地域経済報告（日銀） 1530 日銀：日銀大阪支店長会見 ＜海外＞ ◇指標 06:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Sep

◇イベント 中国：共産党中央委員会第４回総会（４中総会、２３日まで） インドネシア：新大統領就任

◇休場 ◇決算予定 20 Oct AMC Q4 2014 Apple Inc 20 Oct AMC Q3 2014 International Business Machines 20 Oct AMC Q3 2014 Texas Instruments Inc Tuesday, 21 October, 2014------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：２年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省） 1245 日本：２０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ＜海外＞ ◇指標 02:00 中国ＧＤＰ（国家統計局） Q3 02:00 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Sep 11:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米：9月中古住宅販売（全米リアルター協会）

◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事録 08:55 ロウ豪中銀副総裁が講演 ＡＰＥＣ財務相会議（北京、２２日まで）

◇決算予定 21 Oct AMC Q3 2014 Yahoo! Inc Wednesday, 22 October, 2014------------------------------------------- 0850 日本：９月貿易統計（財務省） 0850 日本 日銀銀行貸出アンケート ＜海外＞ ◇指標 00:30 豪ＣＰＩ（連邦統計局） Q3 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米：9月消費者物価指数（労働省）

◇イベント 08:30 英金融政策委員会の議事録 Oct 11:00 カナダ：中銀金利発表

◇休場 シンガポール： ディーパバリ マレーシア： ディーパバリ ◇決算予定 22 Oct BMO Q3 2014 Boeing Co 22 Oct Q3 2014 General Motors Co Thursday, 23 October, 2014------------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース）（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ＜海外分＞ ◇指標 01:45 中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） Oct 07:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Oct 07:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Oct 07:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独総合ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 フィリピン：中銀金利発表 N/A 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 N/A 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Oct 08:30 英小売売上高（国立統計局） Sep 11:00 トルコ：中銀金利発表 Oct 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:00 米：8月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 14:00 米：9月景気先行指数（コンファレンス・ボード）

◇イベント 21:00 スティーブンス豪中銀総裁が講演 15:00 米財務省インフレ変動利付き２年債入札条件 15:00 米財務省インフレ２・５・７年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２４日まで）

◇休場 タイ： チュラロンコーン大王記念日

◇決算予定 23 Oct AMC Q3 2014 Amazon.com Inc 23 Oct 11:30 Q3 2014 Caterpillar Inc. Friday, 24 October, 2014------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ＜海外＞ ◇指標 23:00 韓国：ＧＤＰ Q3 01:30 中国新築住宅価格 Sep 06:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Nov 08:30 英ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q3 14:00 米：9月新築１戸建て住宅販売（商務省）

◇イベント

◇休場 インド ◇決算予定 24 Oct 11:00 Q3 2014 Ford Motor Co

Sunday, 26 October, 2014------------------------------------------- ＜海外＞ All Day 欧州：夏時間が終了

◇イベント 11:00 欧州の銀行ストレステスト・資産査定の結果公表（ＥＢＡ、ＥＣＢ） ブラジル大統領選（決選） Monday, 27 October, 2014------------------------------------------- 0850 日本：９月企業向けサービス価格指数（日銀）

＜海外＞ ◇指標 09:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Sep 09:00 独ＩＦＯ業況指数 Oct 13:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 13:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 14:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Sep Tuesday, 28 October, 2014------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：９月商業販売統計経産省） （予測中央値：小売業販売額前年比●％） ＜海外＞ ◇指標 12:30 米：9月耐久財受注（商務省） ◇イベント 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 14:00 米：10月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 17:00 米財務省２年債入札 米：連邦公開市場委員会（２９日まで）

◇休場 ◇決算予定 28 Oct BMO Q3 2014 DuPont 28 Oct AMC Q3 2014 Facebook Inc Wednesday, 29 October, 2014------------------------------------------- Time Unknown 日本：財務局長会議 All Day Dutch King Willem-Alexander and Queen Maxima on state visit to Japan 0850 日本：９月鉱工業生産速報（経産省）

＜海外＞ ◇イベント : フラジル：中銀金利発表 17:00 米財務省変動利付き２年債入札 17:00 米財務省５年債入札 18:00 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間３０日） Thursday, 30 October, 2014------------------------------------------- ＜海外＞ ◇指標 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Oct 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Oct 12:30 米：第3・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） 13:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Oct ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札 Friday, 31 October, 2014------------------------------------------- All Day Dutch King Willem-Alexander and Queen Maxima on state visit to Japan Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１０月展望リポート） 0830 日本：９月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 日本：９月労働力調査・完全失業率（総務省） 0830 日本：９月家計調査・実質消費支出（総務省） 1230 日本：１０月国際投資戦略調査 1400 日本：９月住宅着工戸数（国交省） ＜海外＞ ◇指標 00:30 豪ＰＰＩ（連邦統計局） Q3 07:45 仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） Sep 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Oct 10:00 ユーロ圏失業率（統計局） Sep 12:30 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） 12:30 米：９月個人所得・消費支出（商務省） 13:45 米：10月シカゴ地区購買部協会景気指数 13:55 米：10月ミシガン大消費者信頼感指数確報値

◇イベント 15:00 メキシコ：中銀金利発表 Oct ロシア中銀、金利決定

Sunday, 02 November, 2014------------------------------------------- Time Unknown 米国・カナダ冬時間に移行 Tuesday, 04 November, 2014------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 米：中間選挙 All Day インド：休場 0000 米：１０月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 0000 米：９月建設支出（商務省） 2230 米：９月貿易収支（商務省） Wednesday, 05 November, 2014------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （６日まで） 0850 日本：１０月マネタリーベース（日銀） 1030 日本：９月毎月勤労統計（厚労省） 1130 日本：黒田日銀総裁講演 2215 米：１０月全米雇用報告（ＡＤＰ） Thursday, 06 November, 2014------------------------------------------- All Day インド：休場 0000 米：１０月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月６，７日分） 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2130 米：１０月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2145 ＥＣＢ理事会（金利発表） 2230 ＥＣＢ記者会見 2230 米：第３・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） Friday, 07 November, 2014------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2230 米：１０月雇用統計（労働省）