16日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 リクルートホールディングス が東証１部に（公開価格3100円） Time Unknown 日豪防衛相会談 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1300 ９月マンション販売（不動産経済研究所） 1500 リクルートホールディングス 上場記者会見 1500 ブリヂストン ２０１４中期経営計画説明会 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Wednesday, 15 October, 2014 Time Unknown ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 15 Oct 11:00 Q3 2014 Bank of America Corp BAC 15 Oct AMC Q3 2014 eBay Inc EBAY.O 15 Oct AMC Q3 2014 Netflix Inc NFLX.O 0600 独：9月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 0830 英：6─8月ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：10月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 1230 米：9月卸売物価指数（労働省） 1230 米：9月小売売上高（商務省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：8月企業在庫（商務省） 1800 米：地区連銀経済報告 Thursday, 16 October, 2014 Time Unknown ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 16 Oct BMO Q3 2014 Goldman Sachs 0900 ユーロ圏：9月消費者物価指数改定値（統計局） 0900 ユーロ圏：8月貿易収支（統計局） 1200 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ペンシルベ ニア州アレンタウン） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1300 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が会合であいさつ（ニュージャージー州ニュ ーブランズウィック） 1315 米：９月設備稼働率（ＦＲＢ） 1315 米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） 1400 米：10月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 1400 米：10月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） 1400 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 "Clarifying the Objectives of M onetary Policy" 1500 米：財務省インフレ指数連動30年債入札条件 1615 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が会合であいさつ（ミズーリ州カンザスシ ティ） 1700 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が会合に参加 2000 米：8月対米証券投資（財務省）