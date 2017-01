アジア通貨動向（15日）＝軟調、ウォンは追加緩和のサインなく上昇

[シンガポール 15日 ロイター] - 15日のアジア通貨市場 では、韓国ウォンが一時の下げから上昇に転じている。韓国銀行(中央 銀行)はこの日、政策金利を引き下げたが、追加利下げの可能性につい て明確なシグナルを示さなかった。 その他の通貨は、世界経済の減速懸念でおおむね軟調。 ウォン は、中銀の政策発表後に一時0.4%下落し、1 ドル=1069.1ウォンをつけたが、ストップロスのドル売りを背景 に切り返した。 クレディ・アグリコルCIB(香港)のアジア金利戦略部門責任者 、Frances Cheung氏は「韓国中銀は今後の金融政策について、金融の安 定にさらなる注意を払うとしている」とし、現状における金融の安定に 関しては「(金利が)低過ぎる」リスクがあり、中銀が追加緩和に消極 的であることがうかがえると指摘した。 マレーシアリンギ は下落。欧州経済の低迷をめぐる懸念か らドル指数 が主要通貨バスケットに対し上昇したことが背景。 この日発表される9月の消費者物価指数(CPI)が注目されてい る。 *0410GMT(日本時間午後1時10分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.21 107.05 -0.15 Sing dlr 1.2764 1.2760 -0.03 Taiwan dlr 30.398 30.430 +0.11 Korean won 1063.00 1064.50 +0.14 Baht 32.52 32.51 -0.03 Peso 44.88 44.82 -0.13 Rupiah 12227.00 12205.00 -0.18 Rupee 61.41 61.41 +0.00 Ringgit 3.2715 3.2665 -0.15 Yuan 6.1264 6.1247 -0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.21 105.28 -1.80 Sing dlr 1.2764 1.2632 -1.03 Taiwan dlr 30.398 29.950 -1.47 Korean won 1063.00 1055.40 -0.71 Baht 32.52 32.86 +1.05 Peso 44.88 44.40 -1.08 Rupiah 12227.00 12160.00 -0.55 Rupee 61.41 61.80 +0.64 Ringgit 3.2715 3.2755 +0.12 Yuan 6.1264 6.0539 -1.18