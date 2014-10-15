〔表〕米1年物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.100％＝財務省

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［ワシントン １５日 ロイター］ - 米財務省によると、１年物財務省短期証券（ Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 0.100％ 平均落札利回り 0.085％ 最低落札利回り 0.080％ 利付き債券相当利回り 0.101％ 落札価格 99.898889 最高利回り落札比率 16.27％ カバー（応札倍率） 3.86倍 （以下の単位はドル） 落札総額 25,001,197,200 応札総額 96,422,207,200 競争入札 24,773,990,000 非競争入札 151,207,200 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年10月16日 償還日 2015年10月15日 ＣＵＳＩＰ番号 9912796FB0
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